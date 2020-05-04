桃園透天厝大火鐵窗阻逃生 夫妻1命危1重傷

宜蘭抹茶山魅力無法擋，是近來相當火紅的登山步道。昨天有名78歲老翁獨自登抹茶山，卻在聖母山莊步道半路不慎摔倒，造成頭部撕裂傷及右手骨折，消防人員先開車，再步行半個多小時山路接觸到人，把傷者帶下山送醫。

2020-05-04 00:19