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桃園透天厝大火鐵窗阻逃生 夫妻1命危1重傷

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桃園透天厝大火鐵窗阻逃生 夫妻1命危1重傷

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市龜山區一棟3樓透天厝今天凌晨起火，疑在2樓濃煙起火，造成屋內林男夫妻重傷一命危。圖／翻攝自臉書
桃園市龜山區一棟3樓透天厝今天凌晨起火，疑在2樓濃煙起火，造成屋內林男夫妻重傷一命危。圖／翻攝自臉書

桃園市龜山區一棟民宅透天厝今天凌晨突然起火，疑在2樓起火，公寓陷入火勢濃煙悶燒，由於屋外加裝鐵窗，火勢竄升增加救援不易，桃園市消防局據報動員20多輛消防車輛火速趕到灌救，發現屋內有民眾受困，立即架設水線搶進火場救人，救出屋內一男一女，其中60多歲林姓男子與50多歲游姓妻子女子吸入濃煙昏迷，消防人員送醫急救，林男生命垂危、妻子傷重但逐漸恢復意識。

桃園市消防局表示，這棟3樓透天厝均以木板隔間，疑似2樓起火，火勢往3樓延燒，當時在3樓睡覺的林姓男子夫妻，被濃嗆醒，受困屋內，消防人員進入火勢搶救，找到倒臥屋內的林姓夫妻兩人，當時昏迷，緊急送醫林男仍生命垂危、妻子逐漸恢復意識仍住院治療，初步懷疑起火點在2樓，將進一步鑑定火場調查起火原因。

林姓男子家屬表示，他們兄弟和父母一家人住在一起，老母親住在1樓，可能是2樓電線走火，3樓的哥哥受困屋內，家人聽到家中起火，連忙趕回家中，母親逃出屋內，沒想到發生火災

桃園市龜山區一棟3樓透天厝今天凌晨起火，疑在2樓濃煙起火，造成屋內林男夫妻重傷一命危。記者曾增勳／翻攝
桃園市龜山區一棟3樓透天厝今天凌晨起火，疑在2樓濃煙起火，造成屋內林男夫妻重傷一命危。記者曾增勳／翻攝

夫妻 火災

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