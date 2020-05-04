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蝙蝠洞、都蘭海域傳憾事 他沒下海…腳卡礁岩溺斃

聯合報 / 記者尤聰光邱瑞杰／連線報導
台東杜姓男國中生往都蘭海邊戲水，被捲入海中不幸溺斃。記者尤聰光／翻攝
台東杜姓男國中生往都蘭海邊戲水，被捲入海中不幸溺斃。記者尤聰光／翻攝

天氣轉熱，南、北都傳溺斃意外。台東一名十五歲杜姓男國中生昨天中午與三名好友到都蘭海邊戲水，一道大浪襲來將杜捲入海中，一名外籍人士聽聞呼叫下水救人，但杜被救起時已無呼吸心跳，送醫不治。桃園羅姓男子與友人到瑞芳區蝙蝠洞海域遊玩，不會游泳未下水，卻不知何故落水，腳被礁岩卡住溺斃。

據了解，杜姓男國中生昨天搭車到都蘭找同為國中生的女網友見面，隨後一行兩男兩女前往都蘭觀海平台海邊戲水，四人玩得正開心，一道大浪打來將四人捲入海中，三人最後被打上岸，杜則失蹤。

杜隨後被一名外籍人士救起，海巡署獲報趕到，接手心肺復甦後送醫，兩小時後仍告不治；同行友人說，浪突然變大，大家被沖走又被浪推上岸，但就沒看到杜身影了。

年約卅歲羅姓男子昨天與朋友一起到蝙蝠洞附近海邊玩樂，他朋友下水消暑，羅因不會游泳待在岸上，但戲水友人上岸後卻沒有看到羅，擔心發生意外曾下水尋找但沒發現。

沒多久，其他遊客發現羅溺水，眾人合力救上岸已無呼吸心跳，報案實施心肺復甦術急救仍無效。有遊客說，羅疑似腳被礁岩卡住，曾在水中掙扎。

國中生 蝙蝠 海巡署

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