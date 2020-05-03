老翁獨登「抹茶山」摔傷頭 消防局提醒應留意這幾件事

宜蘭抹茶山魅力無法擋，聖母山莊成了相當火紅的登山步道，今天有名78歲老翁獨自登抹茶山，卻在半路頭暈不慎摔倒，造成頭部撕裂傷及手骨折，去年也有10幾年山齡的男子心肌梗塞喪命途中。縣消防局提醒，抹茶山雖美，但不見得好走，很多人來回走一趟，「鐵腿」好幾天。

聖母山莊步道終點站即為知名「抹茶山」，美麗的稜線跟觀景平台，不但是網美拍景點，平常也是運動健身的熱門步道；這條步道經過介紹及口耳相傳，最近相當熱門，每到假日湧入大批登山客，觀景平口的人潮多到像菜市場，連拍個照片都要排隊。

抹茶山雖美，前往的步道卻也不是一般人想像好走，尤其1.6公里幾乎全是階梯，部分路段坡度陡，通常是準備要攀爬百岳人士練習腳力的步道；很多人以為是網美景點，不會太難走，還有人穿了休閒鞋就上山，但往往下山時累到拖著身子，回家後腿部肌肉痛了好幾天，才知道前進抹茶山有美麗的陷阱。

聖母山莊步道以前曾經被警消列入山訓的步道，藉以鍜練體能，步道前是一段長達4公里產業道路，平常人走這段路要花1個多小時，通天橋休息站再上去1.6公里才是真正的聖母山莊步道，一般人走產業道路及山莊步道，全程往返要五、六個小時。

今天78歲老翁發生意外地點位於產業道路終點、通天橋休息站再上去，即聖母山莊步道0.4公里處。由於抹茶山太紅，這名老翁原本都只有走到通天橋，今天心血來潮，繼續搶攻抹茶山，卻在0.4公里處感到頭暈，摔倒後撞傷頭部二處傷口，流了不少血，右手也骨折，登山客見狀扶他退回通天橋休息站等候。

消防人員獲報救人，車輪傳動車頂多開到產業道路3.5公里，接著只能步行入山救人，去年元月曾經有名60幾歲林姓登山客，10餘年登山山齡，卻在聖母山莊道路1.4公里處突發心肌梗塞死亡，今年至今也曾發生過數起登山客腳傷意外，不可不慎。