十多人到海邊玩 男子不會游泳未下水疑失足落海死亡
桃園市羅姓男子今天與10多名友人到新北市瑞芳區蝙蝠洞附近海域遊玩，他因不會游泳未下水，友人上岸後沒看到他，不久其他遊客發現羅溺水，腳被礁岩卡住。羅被救上岸後無呼吸、心跳，民眾對他做CPR急救，消防人員將他送醫急救未能救回，宣告不治。
據了解，年約30歲羅男今天與朋友一起到蝙蝠洞附近海邊玩樂，他的朋友下水消暑，羅男因為不會游泳待在岸上。戲水友人上岸後，發現沒有看到羅，有人擔心發生意外，下水尋找但沒發現。
過了不久，其他的遊客發現羅男溺水，眾人合力將他救上岸時，已無呼吸、心跳，報案求援，並實施心肺復甦術急救。
參與救人的遊客說，看到羅疑似腳被礁岩卡住，在水中掙扎，但一直無法脫困浮出水面，趕緊協助他脫困救上岸，再由消防局救護人員送往瑞芳礦工醫院，醫師急救無效宣告死亡。
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