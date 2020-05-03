男子51連假東北角爬山受困兩晚 跟著山羌足跡幸運脫困

住在桃園的陳姓夫婦5月1日連假首日，搭車到東北角南子吝步道健行，登頂後陳男先下山，疑在岔路口走錯路受困山區2晚。警、消今天上山找人時，獲知陳男自行走到10多公里外金瓜石派出所求援，喜劇收場。

警、消表示，陳姓夫妻一起爬山，陳男先下山。妻子下山後沒看到丈夫，以為他先回家，但回家後又沒見到人，電話聯絡上後，得知陳走錯路了，報案求助。

陳的女兒2日在PTT和臉書「瑞芳大小事」貼文，寫出父視的特徵等資訊求援，指他沒帶什麼裝備，已在山裡睡了一晚。2日凌晨父親最後一次傳訊息說，看到一條路，正要準備走下山，後來可能手機沒電關機，再也聯絡不上，結果又在山上待了一晚。

警方表示，一開始沒有受困地點座標，家屬也不清楚陳男實際位置，警、消昨晚與陳妻到現場，確認陳男登山路徑及下山可能行走路線後，搜救小組今早上山，沿陳男可能行進路線搜救。上午10點多還在山上找人時，接獲通報陳男出現在金瓜石派出所才收隊。

陳男說，受困山上兩晚全靠溪水與野果維持體力，後來在山林間看到疑似山羌的足跡，跟著一路往山下走，最禦發現建築物安心不少，再一路直線下山終於脫困。

資深王姓山友說，陳男可能是誤入小錐麓古道後迷路，他表示如果沒有充足裝備，建議迷路時不要任意移動位置，因為這樣會增加搜救難度，反讓自己的危機升高。

陳男今天上午10點多走進金瓜石派出所向員警求助，所長陳思帆詢問原委後，察覺他就是警、消正在搜救的男子，先提供食物飲水，再連繫家屬來接人。陳的女兒隨後也在貼文上說「已找到人了」，感謝眾人的幫忙。