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台東都蘭海邊4人戲水 1名國中生溺水搶救不治
台東1名15歲杜姓男國中生，今天中午與3名好友相約前往都蘭海邊戲水，未料，一道大浪襲擊，杜生被捲入海中，同行3人脫困上岸立即呼救，一名外籍人士聽聞立即救人，不過，杜生被救起時已無呼吸心跳，經送醫搶救不治。
海巡署第十巡防區指揮部指出，接近下午1時許接獲溺水案件，人員抵達現場時，溺水國中生已被熱心民眾救上岸，隨即由海巡人員接替實施CPR心肺復甦術，再由消防隊救護車將溺水學生送往市區馬偕醫院急救。
據了解，杜生與同行3人其中一名女國中生是網友關係，杜生今天從賓茂搭車到都蘭找女網友見面，因天氣炎熱，2男2女共4人就前往都蘭觀海平台海邊戲水，4人玩得正開心時，大浪突然打來，將4人捲入海中，其中3人脫困上岸，杜生卻沒有上岸。
同行3人向救護人員表示，本來浪還不會很大，不知為何，浪突然變大，大家被沖走時，又被浪推上岸，就沒看到杜的身影了。
杜生被送往馬偕醫院搶救，歷經2個小時搶救，最後仍不治。當地居民表示，上次228連假，都蘭觀景平台也發生溺水意外，今天再傳憾事。
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