打獵遭外甥誤射傷 王姓男子今宣告不治

南投縣信義鄉布農族69歲王姓男子與55歲史姓外甥，昨天凌晨1點多，開車到隔壁嘉義縣阿里山鄉持自製長獵槍打獵，史男誤將王男頭燈認為飛鼠射擊，導致鋼彈貫穿王男右前額，經醫院搶救，今天下午3時許仍宣告不治，明天送往嘉義地檢署相驗。

王男頭部遭獵槍擊中後，經醫院開刀搶救，取出鋼彈碎片，送往加護病房觀察，昏迷指數維持在3，今天下午還是宣告死亡。警方表示，史男昨依違反槍砲法，及未申請狩獵裁罰2萬元交保候傳。

史男表示，他們開車停在阿里山公路93公里處，拿獵槍打飛鼠及山羌，打中一隻飛鼠，他和王男戴頭燈搜尋飛鼠，王男與他距離約50公尺，王男站坐山坡上方，暗夜下看王男的頭燈，誤以為是飛鼠眼睛反光才扣下扳機射擊，深感難過自責。