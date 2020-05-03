名醫一家5人死因曝光 女兒關鍵電話救睡夢中父母
高醫前院長賴文德位於高雄三民區的5層樓透天厝今上午大火，賴的女兒賴韋安一家5口不幸喪命，檢警今天完成相驗，確認5人都因「嗆傷」致命，且據賴文德透露，案發時仍在睡夢中，是接到女兒電話說「失火了！」才驚覺出事，不過因房門外的濃煙已相當猛烈，只能在窗邊求援。
高雄地檢署檢察官、警方今天到高醫的往生室相驗5人遺體，也簡單詢問賴文德事發經過，隨即重返火災現場，更特別在疑似起火點的2樓樓梯附近仔細勘驗，但許怡萍面對媒體追問完全不發一語。
據調查，2樓樓梯間附近的起火點，疑原本是一個邊桌，但上面是否有電器、究竟為何起火？因為已經燒到碳化嚴重，肉眼無法辨識，待火調報告出爐再釐清。
至於火災發生過程，賴文德疑似與妻子當時都在睡夢中，突然接到住樓上的女兒賴韋安打電話急喊「失火了！」才驚醒，緊接著想往外逃生，卻發現濃煙竄出，只好選擇在窗邊求援，而女兒也同步打電話報警；檢警初步排除人為刻意縱火，且賴文德非第一個發現失火的人，確切失火原因待查。
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