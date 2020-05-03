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獨／區間測速出包惹怒全台車友 小心還有未爆彈

聯合報 / 記者吳淑君／即時報導
北宜公路去年4月跟進區間測速，今年要擴大區間測速範圍到宜蘭交界。 圖／聯合報系資料照片
北宜公路去年4月跟進區間測速，今年要擴大區間測速範圍到宜蘭交界。 圖／聯合報系資料照片

全台各重要路段近來爭相建置區間測速系統，日前卻爆發上路2個月的台61線彰化「洋厝到伸港」路段系統出包，警方已開出的3627張罰單因此全數作廢。儘管交通部公路總局緊急邀集相關單位開會「補破網」，然而，區間測速的寬容值各唱各的調，恐是下一個未爆彈。

新北萬里隧道首創區間測速，107月7月上路，不到兩年，台北市、新北、桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、宜蘭、屏東、台東、高雄等縣市道路，都可見區間測速系統。

不過，外界不清楚的是，在全台幾乎遍地開花的區間測速系統中，公路總局「自營」的只有萬里隧道，其他路段都是警方包辦。不料，警方招標委給廠商後坐等「績效」，這次要不是有重機騎士舉證實並未超速，彰化縣警局還不知道系統出包，是典型的「委外委到狀況外」。

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區間測速委外出包 一國多制的寬容值恐成下個未爆彈

蘇花改可望在端午節前提速到70公里，有駕駛擔心，區間測速要是跟著啟用，大家不敢開快，提速不就白提了？記者吳淑君／攝影
蘇花改可望在端午節前提速到70公里，有駕駛擔心，區間測速要是跟著啟用，大家不敢開快，提速不就白提了？記者吳淑君／攝影

測速 新北 萬里

延伸閱讀

區間測速委外出包 一國多制的寬容值恐成下個未爆彈

台61線彰化段區間測速不準　取締以來共3627件罰單全撤銷

北宜公路區間測速 將建置到新北、宜蘭交界

彰化區間測速出包，那台中呢？　市警局：尚無接獲異常反映

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