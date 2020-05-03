獨／區間測速出包惹怒全台車友 小心還有未爆彈

全台各重要路段近來爭相建置區間測速系統，日前卻爆發上路2個月的台61線彰化「洋厝到伸港」路段系統出包，警方已開出的3627張罰單因此全數作廢。儘管交通部公路總局緊急邀集相關單位開會「補破網」，然而，區間測速的寬容值各唱各的調，恐是下一個未爆彈。

新北萬里隧道首創區間測速，107月7月上路，不到兩年，台北市、新北、桃園、苗栗、台中、彰化、雲林、宜蘭、屏東、台東、高雄等縣市道路，都可見區間測速系統。

不過，外界不清楚的是，在全台幾乎遍地開花的區間測速系統中，公路總局「自營」的只有萬里隧道，其他路段都是警方包辦。不料，警方招標委給廠商後坐等「績效」，這次要不是有重機騎士舉證實並未超速，彰化縣警局還不知道系統出包，是典型的「委外委到狀況外」。