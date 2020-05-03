北投有百慕達連7起車禍 警速修警示標誌
台北市北投區一處中央分隔島接續發生7起自撞車禍，被民眾稱「北投百慕達」，北市警方今天說，經查分隔島頭危險警示和反光標誌都損毀，已緊急修復，近期無類似事故。
台北市警察局北投分局今天發布新聞稿表示，北投區承德路七段344巷口的中央分隔島，日前接連發生7起左轉汽車自撞分隔島的交通事故，且因汽車底盤較低，撞擊後車輛卡在分隔島上動彈不得，引發網友熱議。
北投分局說，經發現上述地點形成交通事故熱點後，立即派員到場了解、分析事故原因，結果發現分隔島島頭原有危險警示標誌已損壞，且路燈燈桿至分隔島島頭間的警示反光標誌也全數損毀，導致無法發揮既有警示作用。
經立即聯繫台北市交工處後，北投分局指出，交工處緊急派員修復島頭的危險警示標誌；此外，後續相關單位到場會勘時，也提供相關交通工程改善建議，目前反光座式導標也已完成修復，該路口近期都未再有類似交通事故發生。
北投分局說，為評估交通工程改善成效，市警局交通大隊和北投分局下週將再邀集相關單位進行現場會勘，以確保用路人的行車環境能獲得最大保障。
北投分局指出，此路口事故頻傳原因，除現場警示標識損壞以外；駕駛人的駕駛習慣不佳、未依現場標誌、標線行駛，同樣占多數因素。
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