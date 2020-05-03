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安平有似疑未爆彈？ 軍方檢視是一般旗座化解虛驚
「警察先生，安平古堡街有疑似未爆彈!?」台南市警四分局安平派出所今天接獲民眾報案，他在整理倉庫時，發現一顆圓形鐵盤，懷疑是爆裂物，警方獲報後圍起封鎖線，並協請高雄旗山萊子坑彈藥分庫軍方人員前來到場檢視，研判是一般插旗子的基座，化解一場虛驚。
今天上午9點40分楊姓民眾向警方報案，他在古堡街76巷內鐵倉庫整理時，挖開地底，發現一顆圓形鐵盤，懷疑是爆裂物，立即報警處理。安平派出獲報圍起封鎖線，並協請軍方前來處理。
軍方到場檢視，未發現鐵製圓盤內有電線，不認為是爆裂物，判斷只是一般插旗子的基座，仍小心翼翼的放入防爆毯，帶回軍中處理，解除一場虛驚。市警四分局籲請民眾，若有發現類似情形，切勿隨意搬動，應立即保全現場，並通報警方前往協助處理。
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