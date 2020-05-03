安平有似疑未爆彈？ 軍方檢視是一般旗座化解虛驚

「警察先生，安平古堡街有疑似未爆彈!?」台南市警四分局安平派出所今天接獲民眾報案，他在整理倉庫時，發現一顆圓形鐵盤，懷疑是爆裂物，警方獲報後圍起封鎖線，並協請高雄旗山萊子坑彈藥分庫軍方人員前來到場檢視，研判是一般插旗子的基座，化解一場虛驚。

今天上午9點40分楊姓民眾向警方報案，他在古堡街76巷內鐵倉庫整理時，挖開地底，發現一顆圓形鐵盤，懷疑是爆裂物，立即報警處理。安平派出獲報圍起封鎖線，並協請軍方前來處理。