快訊

【獨家】龍應台：別讓疫情帶走街坊文化 用腳挽留街坊溫度

敦睦艦隊713人隔離期滿 若全員採陰最快明解除隔離

聽新聞
test
0:00 / 0:00

安平有似疑未爆彈？ 軍方檢視是一般旗座化解虛驚

聯合報 / 記者黃宣翰/台南即時報導
安平有民眾發現一個圓形鐵盤，一時懷疑是爆裂物，
安平有民眾發現一個圓形鐵盤，一時懷疑是爆裂物，

警察先生，安平古堡街有疑似未爆彈!?」台南市警四分局安平派出所今天接獲民眾報案，他在整理倉庫時，發現一顆圓形鐵盤，懷疑是爆裂物，警方獲報後圍起封鎖線，並協請高雄旗山萊子坑彈藥分庫軍方人員前來到場檢視，研判是一般插旗子的基座，化解一場虛驚。

今天上午9點40分楊姓民眾向警方報案，他在古堡街76巷內鐵倉庫整理時，挖開地底，發現一顆圓形鐵盤，懷疑是爆裂物，立即報警處理。安平派出獲報圍起封鎖線，並協請軍方前來處理。

軍方到場檢視，未發現鐵製圓盤內有電線，不認為是爆裂物，判斷只是一般插旗子的基座，仍小心翼翼的放入防爆毯，帶回軍中處理，解除一場虛驚。市警四分局籲請民眾，若有發現類似情形，切勿隨意搬動，應立即保全現場，並通報警方前往協助處理。

軍方人員開車將疑似爆裂物載回處理。記者黃宣翰／攝影
軍方人員開車將疑似爆裂物載回處理。記者黃宣翰／攝影

警察 保全 防爆

延伸閱讀

影／NG台語反詐騙宣導 意外流出轉傳笑果十足

海巡艦戰時發射反艦飛彈 專家：美國海巡隊也評估恢復

國造安平巡防艦下水

海巡安平艦下水 擁有「維護台海安全及區域和平實力」

相關新聞

台中東勢命案 男子身中多刀陳屍菜園旁

台中市東勢區今天發生命案，一名男子身中多刀陳屍菜園旁，警方正追查兇嫌中。

台南七股休旅車衝入海堤 消防隊員架梯搶救5人

台南市七股區曾文溪出海口附近，今清晨發生休旅車衝入海堤，車上4女1男狼狽逃出車頂待救，經消防隊員架梯將5人全幸運救出，其...

安平有似疑未爆彈？ 軍方檢視是一般旗座化解虛驚

「警察先生，安平古堡街有疑似未爆彈!?」台南市警四分局安平派出所今天接獲民眾報案，他在整理倉庫時，發現一顆圓形鐵盤，懷疑...

文德女中禮堂頂樓竄火舌 假日沒人幸無傷亡

台北市立內湖區文德女中今天中午12時23分驚傳火警事故，起火點位於禮堂頂樓，所幸學校假日沒人，未傳出人員傷亡，消防分隊趕...

影／桃機塔台園區誤觸火警警報 虛驚一場

桃園機場塔台園區3日中午12時46分火災警報響起，桃園機場公司消防隊及桃園市消防局出動10多輛各型救災、救護車輛及人員趕...

影／攤商在市場騎機車按喇叭釀群架 全被警方帶回

新北市五股區五福路黃昏市場昨天下午發生攤商與客人打架，葉姓攤商在市場內騎乘機車按喇叭，引發顏姓客人不滿，釀成4、5人拳腳...

北市文德女中禮堂驚傳火警 濃煙直竄天際

台北市內湖區文德女中禮堂頂樓，今天中午12時許竄出大量濃煙，北市消防局在12點23分獲報，立刻派遣至少27車、66人到場...

台南永康工廠火警 大量濃煙竄出

台南市永康區今天中午發生工廠火警，現場冒出陣陣濃煙，台南市政府消防局119勤務中心，調派兩梯次20車51人馳往灌救，初步...

南橫限速30公里開出千張罰單 遊客怨：天黑還回不了家

南橫公路高雄天池路段復通近4個月，山區道路限速30公里，通車後共開出千餘張超速罰單，被罰遊客抱怨「這種速度，天黑還回不了...

影／中雪山登山客高山症 空勤直升機亂流下順利救援

一名山友昨天在苗栗泰安雪山突現高山症，空勤總隊今天派直升機上山救援，在高山強風亂流下作業，順利將人載下山送醫。

影／驚傳78歲老翁獨自登抹茶山摔傷 消防人員趕上山救人

宜蘭抹茶山是最近相當火紅的登山步道，五一連假吸引不少人潮。今上午一名78歲老翁獨自登抹茶山，卻在聖母步道半路不慎摔倒...

影／獨居老人不孤單 救回待宰雞鴨相依為命8年

嘉義縣梅山鄉瑞里獨居老人71歲簡宗妙因家人都不在身邊，與1隻大白雞及1隻鴨子相依為命，簡宗妙表示，雞原是8年前別人喪葬祭...

熱門新聞

高醫前院長賴文德住家起火2大3小不治 疑似2樓電器短路釀災

台南七股休旅車衝入海堤 消防隊員架梯搶救5人

名醫賴文德住家火災 女兒女婿肉身護3幼子

惡火帶走女兒一家 「百大良醫」三代天倫夢碎

蘇揆對司法個案指點 監委、立委都看不下去

名醫女兒一家5死 最後電話打給雙親：煙太大下不去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。