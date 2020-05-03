文德女中禮堂頂樓竄火舌 假日沒人幸無傷亡

台北市立內湖區文德女中今天中午12時23分驚傳火警事故，起火點位於禮堂頂樓，所幸學校假日沒人，未傳出人員傷亡，消防分隊趕抵現場後，30分鐘內撲滅火勢。

台北市教育局軍訓室主任黃喬偉表示，校方已完成校安通報；文德女中代理校長蔡米桂表示，近日校園宿舍整建，有些教學物品暫時放置於此，詳細起火原因仍待警方調查。

蔡米桂表示，假日學校無人進出，現場無人傷亡，學校也緊急啟動校安措施。

蔡米桂說，起火點是學校禮堂頂樓，10多年前曾當風雨運動場，開放學生體育課使用，如今早已沒在使用，近日學校宿舍整建，有些物品暫時先放置在頂樓，目前還在了解起火原因。

文德女中正午時分傳火警，黃喬偉說，由於是緊急事件，校方第一時間已致電教育局通報，現在在補校安線上系統通報。