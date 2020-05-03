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影／攤商在市場騎機車按喇叭釀群架 全被警方帶回
新北市五股區五福路黃昏市場昨天下午發生攤商與客人打架，葉姓攤商在市場內騎乘機車按喇叭，引發顏姓客人不滿，釀成4、5人拳腳相向，警方動員快打警力壓制火爆氣氛，全數帶回依違反社維法處理。
據了解，昨天下午5時許，26歲葉姓攤商準備將原本停在雞肉攤旁邊的機車騎出市場，因發現有其他攤商的小孩在走道玩耍，於是鳴按喇叭示意讓路。當時人潮眾多，51歲顏姓男子正在逛市場購物，誤以為機車衝著他按喇叭，怒氣衝腦破口辱罵髒話，並直接動手毆打葉男。
隔壁雞肉攤54歲林姓老闆娘看見2人打架，出面勸阻反遭顏姓男子打傷，老闆娘的37歲女婿見狀，也撲上去營救丈母娘，動手毆打顏男。稍後快打警力獲報趕抵，雙方已經停止動粗但仍火爆對峙，員警先壓制情緒失控的顏男，他的26歲兒子突然衝出人群對著員警叫囂，亦遭強制管束行動。
後來警方準備將顏男帶回派出所，他路過雞肉攤時，突然又伸手去掀翻攤架上的商品，馬上又被第二次壓制並上銬，他兒子又一次衝上前，再度被壓制。事後雙方均就醫驗傷，最後放棄提告，警方仍依違反社維法移送裁罰。
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