北市文德女中禮堂驚傳火警 濃煙直竄天際

台北市內湖區文德女中禮堂頂樓，今天中午12時許竄出大量濃煙，北市消防局在12點23分獲報，立刻派遣至少27車、66人到場馳援，根據關係人表示，禮堂頂樓無人使用，目前正部署水線積極救火中，詳細起火原因則尚待調查。

【中央社／台北3日電】

台北市內湖區文德女中禮堂頂樓今天中午冒出濃煙，台北市消防局獲報後立即派出27車、66人馳援，初步了解並無人受困，火勢於中午12時59分撲滅，起火原因待後續調查釐清。

北市消中午12時23分獲報，指內湖區文德女中的禮堂頂樓有濃煙冒出，立即出動水箱車18輛、雲梯車2輛、特種車3輛、救護車4輛和66人到場救援，初步了解現場無人受困，火勢已於中午12時59分撲滅。