聽新聞
test
0:00 / 0:00
北市文德女中禮堂驚傳火警 濃煙直竄天際
台北市內湖區文德女中禮堂頂樓，今天中午12時許竄出大量濃煙，北市消防局在12點23分獲報，立刻派遣至少27車、66人到場馳援，根據關係人表示，禮堂頂樓無人使用，目前正部署水線積極救火中，詳細起火原因則尚待調查。
【中央社／台北3日電】
台北市內湖區文德女中禮堂頂樓今天中午冒出濃煙，台北市消防局獲報後立即派出27車、66人馳援，初步了解並無人受困，火勢於中午12時59分撲滅，起火原因待後續調查釐清。
北市消中午12時23分獲報，指內湖區文德女中的禮堂頂樓有濃煙冒出，立即出動水箱車18輛、雲梯車2輛、特種車3輛、救護車4輛和66人到場救援，初步了解現場無人受困，火勢已於中午12時59分撲滅。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言