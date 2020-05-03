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台南永康工廠火警 大量濃煙竄出
台南市永康區今天中午發生工廠火警，現場冒出陣陣濃煙，台南市政府消防局119勤務中心，調派兩梯次20車51人馳往灌救，初步經查幸無人受困，起火原因與財務損失，正持續釐清中。
消防局119勤務中心是中午12點8分獲報，永康區鹽行洲尾街某工廠冒出大量濃煙，消防隊員趕往破門而入，廠區機台堆放雜物燃燒，燃燒面積約40平方公尺，初步清查，並未發現人員受困，已在中午12點39分控制火勢，持續殘火處理中。
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