南橫限速30公里開出千張罰單 遊客怨：天黑還回不了家

南橫公路高雄天池路段復通近4個月，山區道路限速30公里，通車後共開出千餘張超速罰單，被罰遊客抱怨「這種速度，天黑還回不了家」、「以後不要再去南橫」。警方表示，南橫山路全線屬於山嶺區道路，依規定無法提高行車速度，山區聚落老人、小孩多，還是希望汽機車駕駛人放慢速度。

八八風災重創南橫公路，高雄梅山口以上道路中斷10年，今年元月份，梅山口至天池路段復通，通車後吸引大量遊客上山，也帶動甲仙、寶來與桃源等地商機，沉寂多年的山城因通車再度充滿活力。

道路復通吸引不少人潮與車潮，汽機車呼嘯穿越寧靜聚落，帶給山上住民不小壓力，六龜警分局加強假日取締改裝車輛，並設置測速照相機，荖濃、寶來、高中、桃源、復興與梅山口等聚落加強取締。

南橫公路限速30公里，陸續有遊客接獲超速罰單，若開66公里就超速36，荷包大失血。紛紛抱怨說，限速30根本無法開車，連騎單車均速都會到35，若真的依照限速行駛，恐怕天黑還回不了家，更有人負氣說「不要去就好了，全台灣都不去，讓南橫再度過10年」。