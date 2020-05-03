影／中雪山登山客高山症 空勤直升機亂流下順利救援
一名山友昨天在苗栗泰安雪山突現高山症，空勤總隊今天派直升機上山救援，在高山強風亂流下作業，順利將人載下山送醫。
空勤總隊駐地勤務第二大隊第三隊今天執行山難搜救，派出NA-708黑鷹直升機，由正駕駛趙青松、副駕駛姜介山、機工長蔡維倡出勤，共勤單位消防署特搜隊的黃柏蒼和蘇明焜。
空中勤務總隊台中清泉崗駐地勤務第二大隊第三隊，昨晚11時45分接獲總隊勤務指揮中心電話通知，執行苗栗縣泰安鄉中雪山登山口山難救援任務，登山隊伍一行6人，山友劉姓男子出現乾咳、吐黃水等高山症症狀無法行走，申請空中支援協助吊掛下山就醫。
第三大隊今早派遣機型UH-60M黑鷹直升機編號NA-708號機執行任務，待命機組員實施任務提示後，6時47分從清泉崗機場起飛，7時6分飛抵目標區開始搜索，附近山勢陡峭，林相雜亂，7時19分發現一處微弱狼煙，周遭無平坦地勢可落地，機組員則採空中吊掛方式，在抵抗強風亂流下開始作業。
7時27分順利將傷患吊掛進機艙，完成吊掛作業，定向返回清泉崗機場，再交由救護車後送就醫。
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