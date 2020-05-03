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影／抹茶山驚傳老翁摔傷 消防人員趕上山救人
宜蘭抹茶山是最近相當火紅的登山步道，五一連假吸引不少人潮。今上午一名78歲老翁跟著家人登抹茶山，卻在聖母步道半路不慎摔倒，造成頭部撕裂傷及右手骨折，消防人員走了半個多小時山路接觸到人，把傷者帶下山送醫。
聖母山莊終點站即為知名的「抹茶山」，美麗的稜線跟觀景平台，不但是網美拍攝景點，平常也是運動健身的熱門步道，每到假日都湧入大批登山客。但是在前往聖母山莊步道之前，是一段長達4公里產業道路，平常人走這段路要一小時，這名老翁發生意外地點位於產業道路通天橋再上去，即聖母步道0.4公里處。
78歲老翁先由其他登山客協助，退回通天橋休息站等候。縣消防局今天上午獲報後，出動礁溪分隊消防、義消人員及救護車前往救援，先開車上去再步行前進；救護人員抵達後檢視其額頭有撕裂傷大量流血，右手骨折，但意識清楚。
經過初步清創包紮固定，由消防人員陪同下山，再由礁溪91送往陽大附醫救治。縣消防局呼籲，最近天氣漸漸炎熱，喜愛戶外活動民眾應注意自己身體狀況，從事登山活動最好有人陪伴，請務必注意自身安全。
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