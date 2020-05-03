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影／獨居老人不孤單 救回待宰雞鴨相依為命8年
嘉義縣梅山鄉瑞里獨居老人71歲簡宗妙因家人都不在身邊，與1隻大白雞及1隻鴨子相依為命，簡宗妙表示，雞原是8年前別人喪葬祭祀用的，一般會於喪事後殺來吃，但簡宗妙直接帶回家照顧，有兩隻寵物的陪伴，讓他出門後有家的歸屬感。
簡宗妙家中堆滿泡麵碗，卻有一大包雞飼料及裝滿飼料的盤子，簡表示，雖然他平常不會特別與雞、鴨說話，但牠們會叫他起床，鴨子白天出門到處跑，但晚上定時回家，雞則一直都在家中，讓他出門之後感覺家裡有人在等他回家，不會覺得家裡空空的，如果有天他離開了，會選擇放生2隻寵物。
華山基金會嘉義梅山站長許譽騰表示，梅山瑞里雖是風景區，但農牧用品不易購買，某天簡宗妙問他是否能協助帶雞飼料上山，他才知道原來其住所後方還養了一隻與狗一樣大的大白雞，雖然他們在做關心服務時，常發現年長者會養一些寵物，但大多是養貓、狗，看到簡宗妙的雞覺得很特別。
許譽騰表示，他曾問簡宗妙怎麼不將雞殺來吃，簡宗妙非常可愛回應，不能說殺，牠會怕，要說脖子不小心被鐵器抹到，但過了這麼多年，雞還是沒被殺掉，可見年長者非常需要實質的陪伴，他們也在服務過程中盡可能支持、肯定年長者。
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