台南七股休旅車衝入海堤 消防隊員架梯搶救5人

台南市七股區曾文溪出海口附近，今清晨發生休旅車衝入海堤，車上4女1男狼狽逃出車頂待救，經消防隊員架梯將5人全幸運救出，其中1人額頭擦傷，初步調查，疑路況不熟加上為了閃車，才會失控衝入水中，獲救者餘悸猶存。

台南市消防局119勤務中心是在今清晨4點46分獲報，曾文溪出海口附近七股海堤有車子衝入水中，5人待救援，立即調派七股消防分隊出動2車5人馳往，5點4分抵達時，發現有輛休旅車衝入海堤中，當時車上4女1男均已經逃出爬到車頂待救。

經消防隊員架起長梯至車頂，5點42分，一一將5人全部脫困，其中24歲黃姓女子疑車子失控時，經撞擊右臉紅腫、額頭擦傷，經緊急送往台南市立安南醫院救治，其餘均無大礙。