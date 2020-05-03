五一連假期間 南市守望相助隊到國華街防疫宣導
適逢五一連假期間，以小吃聞名的中西區國華街，湧進不少人潮、車潮，台南市中西區淺草里守望相助隊接連3天，配合員警在國華街人潮聚集地點，利用大聲公廣播，舉宣導標語呼籲遊客全程配戴口罩、勤洗手，並保持安全社交距離，共同防疫。
淺草里守望相助隊在正興街(淺草新天地)、友愛街(國華友愛商圈)、民族路(永樂市場)及民權路(水仙宮市場)等處，利用大聲公廣播及舉宣導標語呼籲遊客全程配戴口罩、勤洗手，並保持室內1.5公尺、室外1公尺以上之安全社交距離，避免群聚感染風險，形成防疫破口。
市警二分局表示，五一連假期間，警方除加強交通疏導外，也持續配合民力在人潮聚集地點加強防疫宣導作為，希望全民共同防疫，維護你我的健康。
此外，為防制發生交通事故，維護用路人權益，市警二分局員警於西門、府前路口，結合志工手持交通宣導標語看板向民眾宣達交通安全，籲請市民朋友一起「關懷交通、尊重生命」，提醒汽機車駕駛人行車請減速慢行，不搶黃燈、不闖紅燈，行經號誌路口，注意「停、看、聽」並確實遵守交通號誌，以確保人車平安。
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