五一連假期間 南市守望相助隊到國華街防疫宣導

適逢五一連假期間，以小吃聞名的中西區國華街，湧進不少人潮、車潮，台南市中西區淺草里守望相助隊接連3天，配合員警在國華街人潮聚集地點，利用大聲公廣播，舉宣導標語呼籲遊客全程配戴口罩、勤洗手，並保持安全社交距離，共同防疫。

淺草里守望相助隊在正興街(淺草新天地)、友愛街(國華友愛商圈)、民族路(永樂市場)及民權路(水仙宮市場)等處，利用大聲公廣播及舉宣導標語呼籲遊客全程配戴口罩、勤洗手，並保持室內1.5公尺、室外1公尺以上之安全社交距離，避免群聚感染風險，形成防疫破口。

市警二分局表示，五一連假期間，警方除加強交通疏導外，也持續配合民力在人潮聚集地點加強防疫宣導作為，希望全民共同防疫，維護你我的健康。