偶像劇場勘誤闖螢火蟲區打燈 遊客怒：跟螢火蟲跪！

「請出來跟螢火蟲下跪道歉好嗎？」台中東勢林場螢火蟲復育區前晚有很多遊客在黑夜中欣賞螢火蟲，突然一陣強光，讓大家驚呆，紛紛指責打燈人員，要求關燈，東勢林場今天表示，當天是偶像劇劇組人員要去場勘，但誤闖螢火蟲復育區，劇組人員已道歉。

民眾在臉書爆料公社說，前晚7點多，大家在東勢林場欣賞螢火蟲時，突然一盞燈光照亮整座山谷，據說是某劇組來場勘，遊客怒說「你讓螢火蟲找不到老婆，請出來跟螢火蟲下跪道歉好嗎？」

許多網友留言指責劇組人員，也有人猜是哪一個偶像劇；東勢林場今天表示，有一個國內偶像劇組到東勢林場取景，劇組人員晚上場勘，誤入螢火蟲復育區，遊客中心服務人員接到遊客反應，立即制止劇組人員，表明「說好的地點不是這裡」，劇組人員已道歉並熄燈。