影／NG台語反詐騙宣導 意外流出轉傳笑果十足

為了宣導反詐騙，台南市警四局女警以「不輪轉」的台語錄製反詐騙音檔，NG的宣導音檔，私下分享後意外被轉傳，比正經八百的官方宣導，反而引起關注，防詐宣導的效果達到，比四平八穩的標準台語更具傳播效果。

詐騙集團經常利用假冒公務機關名義詐騙，其中50歲以上長者受騙機率相當大，是高風險族群，台南市警四分局為加強防制假檢警詐騙手法，請來員警錄製一段詐騙防制宣導語音檔，供安平地區各里長及宮廟廣播宣導。為體恤年長者，加錄一段閩南語版，希望讓年長者能了解此類的詐騙手法。

錄製過程中，女警不擅閩南語發聲，不輪轉的台語結果笑果十足，NG的宣導音檔被私下分享後，反而令人加深印象。台南市警四分局說，或許女警不自然的台語有待精進，但仍感謝她「為了進一步貼近民眾的需要，用台南民眾熟悉親切的台語來宣導，即便不輪轉也大膽嚐試，不怕曝露缺點而藏拙」，衷心感謝。

據了解，女警會想用台語錄音，也是因為她的阿嬤都是講台語，但是她台語講得不好，希望有一天能讓阿嬤肯定她的台語有進步，所以平常有機會都會用台語跟民眾接觸練習。