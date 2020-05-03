酒駕男不服攔查 過彎翻車撞3車5人狼狽爬出

台中市王姓男子今天凌晨3時許，與友人飲酒後在南屯區向上路二段停車格取車，王開車載4名友人，王在駛離停車格時，未打方向燈，遭警方前往攔查，未料王假意配合停車後，隨後加速逃逸，行經惠文路、大墩12街時，疑過彎速度過快翻車，波及路旁3輛轎車，王與車內4名乘客受輕傷，狼狽爬出，經查王酒精濃度超標，警方將全案依公共危險罪嫌送辦，車內乘客以酒駕連坐法告發。

據查，王姓男子（25歲）今天凌晨3時許，開車載楊姓男子（30歲）、林姓男子（27歲）、林姓女子（25歲）、郭姓女子（26歲）等4人，王從南屯區向上路二段的路邊停車格取車後，駛離停車格，但因沒打方向燈，被巡邏警員發現，前往攔查取締，王在惠文路、向上路二段遭警員攔停後，王趁警員下車時，加速駛離。

警方見狀連忙在後方尾隨，王車行經惠文路、向上路時闖紅燈，並在惠文路、大墩11街闖紅燈，接著在惠文路左轉大墩12街時闖紅燈左轉，疑因車速過快翻車，波及路旁的3輛轎車，車內王等5狼狽從車底爬出，王沒受傷，其他車內乘客受有手部、背部輕微擦挫傷。

經查，王的酒精濃度為每公升0.41毫克，依公共危險罪送辦，另外車內乘客依道交條例的酒駕乘客連坐法，依法告發，可開罰600至3000元罰鍰。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康