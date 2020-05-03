高雄市區住宅火警 傳有5人受困持續搶救中

高雄市三民區大連街一幢透天厝今天清晨7點多發生住宅火警，現場濃煙密布，高雄市消防局出動十全、中華、大昌、鼎金、新興、前金、苓雅、左營等多個分隊及特搜中隊共39車84人前往搶救。上午8點20分大隊長陳明桐回報火勢控制，但現場傳出有5人受困，目前仍持續搶救、釐清中。

【中央社／高雄3日電】

高雄市三民區大連街一棟5樓透天厝今天上午發生火警，逃出的屋主表示在4樓有2名大人、3名小孩未脫困，警消據報調派大批搶救人員和特搜隊員灌救和搜尋中。

高雄市消防局表示，上午7時許獲報發生這起透天厝住宅火警後，出動十全、大昌等分隊及特搜中隊的12車及30人前往搶救。高雄市警察局三民第一分局也調派員警到場協助交通管制。

警消到場發現火場是5樓建築物，於2至5樓冒出火煙，立即布設水線出水灌救，逃出的屋主表示4樓還有2名大人、3名小孩尚未脫困，警消出動雲梯車協助搜尋。