頭燈誤當飛鼠…暗夜打獵 誤擊舅舅

南投縣信義鄉布農族王姓男子與史姓外甥，昨天凌晨一點多，各拿一枝自製長獵槍，開車到隔壁嘉義縣阿里山鄉打獵，史男誤將舅舅的頭燈認為飛鼠射擊，導致舅舅頭部中彈命危，竹崎警分局將史男送辦。

王男（六十九歲）頭部遭獵槍擊中後，經醫院開刀漏夜搶救，取出鋼彈碎片，目前未脫離險境，還在加護病房觀察；警方說，原住民自製獵槍依修訂違反槍砲法有行政罰，另未申請狩獵依法也要處罰。

史男（五十五歲）供稱，他們開車停在阿里山公路九十三公里處，拿獵槍打飛鼠及山羌，打中一隻飛鼠，他和舅舅戴頭燈搜尋飛鼠，舅舅站坐山坡上方，他在離舅舅約五十公處下方，暗夜下看舅舅頭燈，誤為是飛鼠因此扣扳下機擊，深感難過自責。

鄒族獵人協會理事長高德生說，阿里山自治區都屬鄒族獵場，目前是野豬、山羌等野生動物繁殖期，這段保育期間，要成為合法獵人須取得獵人證。