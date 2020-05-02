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影／花蓮玉里鎮晚間驚傳持刀搶超商 警方半小時內逮人
花蓮南區玉里鎮市區一家超商，今晚7時許驚傳有人持刀行搶超商，搶走2000多元逃逸。玉里警方迅速成立專案小組，以車追人，半小時內就逮捕涉案的陳姓男子，依強盜罪嫌移送花蓮地檢署偵辦。
被搶的超商位於玉里鎮鬧區，當時店內還有其他民眾。陳嫌開車到超商，未戴安全帽、口罩，大刺刺拿著山刀就進入超商行搶，得手後隨即駕車逃逸，行徑相當囂張。
警方獲報後，立即成立專案小組，調閱附近監視器畫面，以車追人，30分鐘內，就在距超商不到2公里的忠孝路，將陳姓嫌犯逮捕到案。陳嫌供稱因缺錢花用，才鋌而走險。
玉里警分局副分局長潘志華表示，正值防疫期間，但維護治安絕沒有空窗期，不會容許防疫期間不法分子趁疫作亂，絕對嚴正執法速查究辦。
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