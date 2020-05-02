友情破裂竟亮刀恐嚇當街追逐 三峽警獲報火速將人帶回

新北市三峽區晚間7時許，2名男子共乘機車突然發生口角，友誼的小船說翻就翻，其中1人竟當場抽出長刀朝友人咆哮，甚至被民眾目擊2人一度當街追逐，三峽警方獲報後立刻出動快打部隊，近20輛警車到場，將持刀的男子帶回，依違反社維法法辦。

持刀的陳姓男子，晚間7時許騎機車載另名男性友人，因為在途中爆發口角，陳男行經永安街時索性停車理論，2人越吵越凶，陳男火氣大爆發竟從車廂內抽出1把西瓜刀，還對著朋友狂吼「現在是要怎樣！」，吵鬧聲響讓街坊都出來查看。

2人不僅惡言相向，陳男更手持西瓜刀揮舞，甚至民眾目擊陳男一度持刀追著朋友跑，嚇得民眾立刻報警；三峽警方接獲報案後不敢大意，立刻出動快打部隊到場，近20輛警車疾駛到現場時，陳男還氣憤難平，機車就倒在馬路上，友人則是趁隙開溜。