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友情破裂竟亮刀恐嚇當街追逐 三峽警獲報火速將人帶回

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
民眾雖目睹緊張過程，但對於警方迅速處置感到感謝「感謝波麗士大人冒生命危險守護民眾」。圖／翻攝自臉書社團「我是三峽人」
民眾雖目睹緊張過程，但對於警方迅速處置感到感謝「感謝波麗士大人冒生命危險守護民眾」。圖／翻攝自臉書社團「我是三峽人」

新北市三峽區晚間7時許，2名男子共乘機車突然發生口角，友誼的小船說翻就翻，其中1人竟當場抽出長刀朝友人咆哮，甚至被民眾目擊2人一度當街追逐，三峽警方獲報後立刻出動快打部隊，近20輛警車到場，將持刀的男子帶回，依違反社維法法辦。

持刀的陳姓男子，晚間7時許騎機車載另名男性友人，因為在途中爆發口角，陳男行經永安街時索性停車理論，2人越吵越凶，陳男火氣大爆發竟從車廂內抽出1把西瓜刀，還對著朋友狂吼「現在是要怎樣！」，吵鬧聲響讓街坊都出來查看。

2人不僅惡言相向，陳男更手持西瓜刀揮舞，甚至民眾目擊陳男一度持刀追著朋友跑，嚇得民眾立刻報警；三峽警方接獲報案後不敢大意，立刻出動快打部隊到場，近20輛警車疾駛到現場時，陳男還氣憤難平，機車就倒在馬路上，友人則是趁隙開溜。

警方認為陳男的行為已經嚴重觸犯社會秩序維護法第63條－無故攜帶刀械，當場就將他帶回警局說明，同時查扣他所攜帶的西瓜刀，將依法進行處理；警方表示，將再通知陳男的友人到案，詢問是否提告恐嚇

目擊民眾在地方臉書社團討論案情，還拍下嫌犯的機車就倒在馬路上。圖／翻攝自臉書社團「我是三峽人」
目擊民眾在地方臉書社團討論案情，還拍下嫌犯的機車就倒在馬路上。圖／翻攝自臉書社團「我是三峽人」

恐嚇 男性

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