大發工業區一天兩火警 高市環保局要罰

高雄大發工業區今天上午才發生環保大廠可寧衛蘇伊士公司廠房火警遭罰；相隔9個多小時，傍晚工業區旁的一處資源回收場又發生火警，濃煙再竄。環保局將依違反空污法裁罰。

所幸兩起火警都沒有人命傷亡。高雄市政府消防局下午5時20分獲報，大寮區華中南路60-14號附近回收場火警，現場濃煙沖天。消防局調度包括第三大隊的大寮、林園、中庄、高桂、鳳祥等分隊10車、25人前往搶救。

這處回收場堆置有保特瓶、塑膠滾輪、電腦廢品，另外太空包內有舊衣物等布料易燃品，現場天際濃煙瀰漫，過往人車避之惟恐不及。現場在台電公司、自來水公司協助管線處理，火勢在6時多撲滅。環保局環境稽查科隨即派員稽查，以露天燃燒違反空氣污染防制法，裁處10萬至500萬元。

位於大發工業區華東路的可寧衛蘇伊士環境資源有限公司，堆放焚化爐底渣的鐵皮屋污泥儲存房，因未有效管理存放，上午8時10分底渣污泥蓄熱起火燃燒，產生大量粒狀污染物。火勢在20多分鐘撲滅，環保局依空污法第32條規定，裁處10萬元以上罰鍰。