快訊

這種口罩原料成了「金羊毛」 價格飆漲20倍

中職／朱育賢第9轟出爐 改寫中職最速紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網友在PTT稱患思覺失調症要染指女童 警獲報調查

中央社 / 台北2日電
有網友在PTT提「思覺失調可以xx小蘿莉嗎」，刑事局表示，獲報後已展開調查。 圖／取自PTT
有網友在PTT提「思覺失調可以xx小蘿莉嗎」，刑事局表示，獲報後已展開調查。 圖／取自PTT

鐵路警察李承翰遭刺死案，嘉義地方法院認為鄭男罹患思覺失調症，判無罪引熱議。有網友在PTT提「思覺失調可以xx小蘿莉嗎」，刑事局今天表示，獲報後已展開調查。

鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰去年7月在台鐵嘉義站自強號列車上處理補票糾紛，遭鄭姓凶嫌持刀刺傷、臟器外露，經送醫急救，隔天宣告不治。鄭嫌今年4月30日因思覺失調症一審判無罪。

一名網友4月30日在網路論壇批踢踢實業坊（PTT）八卦板發文，內容提及「家裡附近國小要放學，校門走出的蘿莉都好可愛…我最近常常失覺失調…這週末想要停藥三天加強幻覺，然後下週一去學校門口動手…反正法官會判我無罪釋放」等字。

刑事局今天表示，已接獲報案，初步從網友在PTT貼文內容研判，此網友疑觸犯恐嚇公眾罪嫌，現已展開調查。

嘉義 PTT 思覺失調症 警察

延伸閱讀

防社會安全防護網破口 嘉檢主張監護宣告

殺鐵警判無罪可50萬交保 地院重裁附8條件檢今再抗告

殺警無罪惹議 蔡總統支持依法上訴

殺警案鑑定醫師被罵翻 看守所飯菜鄭嫌三餐吃光光

相關新聞

老台中回憶移工天堂消防安檢過不了 中市府說重話了

台中市府聯合稽查大隊日前稽查台中市東協廣場，發現消防設施幫浦有問題等缺失，要求東協廣場改善，昨天突擊檢查發現消防缺失仍未...

天降巨輪！台62線拖板車鐵鍊斷掉 鋼卷撞爛護欄毀道路

台62線萬瑞快速道路往西7.6公里處，今天下午有一輛拖板車，載運的巨大鋼卷因綑綁鐵鍊斷掉，鋼卷過重滾落到路面，滑行數十公...

影／清境虎頭蜂攻擊釀8傷 專家冒險火攻摘除蜂窩

南投清境今天傳出8名遊客遭虎頭蜂攻擊，因附近有露營區，南投縣農業處下午委託捕蜂專家到場會勘，認為虎頭蜂仍有攻擊民眾可能，...

網友在PTT稱患思覺失調症要染指女童 警獲報調查

鐵路警察李承翰遭刺死案，嘉義地方法院認為鄭男罹患思覺失調症，判無罪引熱議。有網友在PTT提「思覺失調可以xx小蘿莉嗎」，...

影／台62線巨型鋼卷滾落超驚悚 晚間恢復通車狂塞3小時

台62線萬瑞快速道路往西7.6公里處，今天下午有一輛拖板車，載運的巨大鋼卷因綑綁鐵鍊斷掉，鋼卷過重滾落撞壞路面及護欄，吊...

高雄大發工業區再傳火警 資源回收場起火冒濃煙

高雄大發工業區今天上午才發生環保大廠可寧衛蘇伊士公司廠房火警，竄升濃煙，遭環保局開罰，傍晚工業區旁的一處資源回收場，又發...

影／「Jerry」謊稱兒子開刀急需錢 單身女41萬險飛了

有詐騙集團使用通訊軟體LINE認識單身的周姓女子，聊天一段時間博取周女信任，謊稱兒子要動手術，拜託周女匯款1萬2500歐...

台南崇孝塔旁驚傳自焚 男子當場不治

台南市南區崇孝塔旁吊橋前，下午1時傳出有名男子騎機車抵達，突然持塑膠瓶往身上澆淋汽油後點火，不一會兒全身著火，並傳出陣陣...

疑空拍機驚擾蜂巢 清境8名遊客遭虎頭蜂螫傷

南投縣清境風景區今天傳出遊客遭虎頭蜂攻擊，8名台中遊客在清境民宿旁步道散步，突然遭虎頭蜂攻擊，遊客驚慌逃散，消防局獲報後...

影／「我老婆要生了」新手爸心急闖紅燈 警幫開道送醫

新北市新店警分局安康派出所副所長曾國瑜、員警張旂睿4月底晚上11時許執行巡邏勤務時，行經新店區安康路二段與安德街口時，發...

連假第2天...國道連環追撞車禍釀7傷！網驚：好可怕

勞動節連假第二天，國道10號高雄旗山端往屏東里港匝道出口發生連環車禍。今天上午9點左右，里港匝道出口處有不少車輛停等匝道...

高雄可寧衛廠房失火 疑爐渣餘溫引燃玻璃纖維浪板

高雄大發工業區可寧衛蘇伊士環境資源公司今天上午發生火警，引起濃煙竄升，據廠方初步向消防表示，懷疑是廠內堆置的爐渣底渣有餘...

熱門新聞

嘉義殺鐵警判無罪 嘉義地院重裁交保50萬加8限制

中壢火車站3天2變態 戴假髮扮女裝偷拍、強押喊要做愛

4砂石車、2轎車連環撞轎車被撞扁 屏東里港5男3女送醫

布農族男子持獵槍深夜阿里山打獵 誤擊舅舅頭部

八德警昨深夜抓改裝車 攔查30車近半噪音超標開罰

蘇揆對司法個案指點 監委、立委都看不下去

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。