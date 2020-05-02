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網友在PTT稱患思覺失調症要染指女童 警獲報調查
鐵路警察李承翰遭刺死案，嘉義地方法院認為鄭男罹患思覺失調症，判無罪引熱議。有網友在PTT提「思覺失調可以xx小蘿莉嗎」，刑事局今天表示，獲報後已展開調查。
鐵路警察局嘉義分駐所員警李承翰去年7月在台鐵嘉義站自強號列車上處理補票糾紛，遭鄭姓凶嫌持刀刺傷、臟器外露，經送醫急救，隔天宣告不治。鄭嫌今年4月30日因思覺失調症一審判無罪。
一名網友4月30日在網路論壇批踢踢實業坊（PTT）八卦板發文，內容提及「家裡附近國小要放學，校門走出的蘿莉都好可愛…我最近常常失覺失調…這週末想要停藥三天加強幻覺，然後下週一去學校門口動手…反正法官會判我無罪釋放」等字。
刑事局今天表示，已接獲報案，初步從網友在PTT貼文內容研判，此網友疑觸犯恐嚇公眾罪嫌，現已展開調查。
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