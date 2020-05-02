老台中回憶移工天堂消防安檢過不了 中市府說重話了

台中市府聯合稽查大隊日前稽查台中市東協廣場，發現消防設施幫浦有問題等缺失，要求東協廣場改善，昨天突擊檢查發現消防缺失仍未改善。台中市消防局長曾進財今天說，拒絕東協廣場申請展延，預計本月4日複查，若仍未過關，最高罰3萬元，並限一周內改善，若5月11日再稽查也沒改善，將連續處罰，最重處罰停業30天。台中市長盧秀燕說，「該罰就罰、該處分就處分、該改善就改善」，如果連續處罰仍未改善，恐怕就沒有辦法開門做生意。

鄰近台中火車站的東協廣場為台中市第一市場改建，舊稱「第一廣場」，是二棟樓高13層、地下3層大樓組合而成的綜合性休閒娛樂廣場，早期是年輕人聚集場所，後因年輕人移往逢甲商圈活動，附近在1995年發生震驚全台的衛爾康大火事件，當地也因廣場前方有一個金字塔造型玻璃帷幕，一度出現繪聲繪影的「幽靈船」傳說。

東協廣場後來吸引外籍移工聚集，但因環境沒有整頓，易成治安隱憂。前台中市長林佳龍任內重新整頓，響應新南向政策更名為「東協廣場」，並推動附近綠川整治。東協廣場因低廉的租金吸引店家進駐，一站式滿足各國移工的需求，每到假日總是人山人海，形成東南亞特色商圈。去年底地下室失火，雖沒有人員傷亡，但又掀起「幽靈船」傳說。

台中市經發局說明，目前東協廣場1樓及3樓為台中市第一公有零售市場，攤商計有267攤位；2樓委由中旅開發公司經營，有7家KTV等視聽歌唱業及1家資訊休閒業。其餘樓層尚有旅店、運動中心、K書中心以及商務中心等行業。

台中市消防局稽查人員說明，市府在4月初稽查東協廣場，發現東協廣場因為牆壁滲水關係，關閉消防灑水設備、消防栓系統幫浦，查修大樓漏水問題，還有多項消防設備有缺失，消防安檢不合格，要求業者限期改善。

稽查人員指出，昨天再度突擊稽查，發現消防栓系統幫浦已可運作，但灑水設備仍無法運作，另外，在地下一樓因沒有商家營業，樓梯間的消防栓沒有人維護，裡頭消防水帶部分老舊，沒有更換，無法使用，消防水帶數量不夠，需要補足，另有排煙設備、標示設備及緊急照明燈等消防缺失需改善。