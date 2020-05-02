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台南傳5歲男童遭虐 社會局強制安置

中央社 / 台南2日電

台南傳出1名5歲男童受虐，這名男童6個大時就因重傷送醫被安置；台南市政府社會局緊急調查，但男童父母否認虐童，宣稱男童平衡系統不佳而跌倒，社會局今天依法強制安置。

市府社會局長陳榮枝今晚告訴中央社記者，社會局3月底獲報這名男童疑似受虐時，持續調查，今天決定將男童強制安置到外縣市相關機構。

不過，男童父母否認虐童，宣稱男童身上有傷，是幼兒時期受傷造成平衡系統不佳而跌倒，社會局正查證男童父母說法是否屬實。

社會局調查，這名男童在民國105年6個月大時因身受重傷送醫急救，男童父母當時宣稱出了車禍，檢警雖介入調查，還是無法確認男童是否真的出車禍。

社會局今晚也發布新聞稿指出，這名男童105年間因家長疏忽照顧，造成腦傷及多處受傷，屬重大案件，依兒權法緊急安置，今年3月間家長展出高度配合，社會局同意男童返回原生家庭。

未料，男童返家後，3月底就被發現耳朵及腳部有瘀青痕跡，父母聲稱是男童跌倒所致，社會局聘請醫學專家診斷，仍無法釐清，社會局再依兒權法緊急安置，並啓動調查，視調查結果依法處理。

曾照顧男童的保母指控，男童104年11月出生於高雄茄萣，105年5月由救護車緊急送台南奇美醫學中心開刀，男童入院時顱內出血、右腿骨折、右腳拇趾指甲被拔掉、雙手10隻手指甲都被夾傷，傷勢嚴重，醫院懷疑遭虐而報請相關單位處理。

虐童

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