影／台62線巨型鋼卷滾落超驚悚 晚間恢復通車狂塞3小時
台62線萬瑞快速道路往西7.6公里處，今天下午有一輛拖板車，載運的巨大鋼卷因綑綁鐵鍊斷掉，鋼卷過重滾落撞壞路面及護欄，吊車已把鋼卷吊起載離。基隆市警方說，公路總局工務段回報，晚間近6時，掉落物及路面坑洞皆已處理完成，開放通車。
基隆市警交通隊表示，根據採證，滾落鋼卷造成道路刮痕長約2米、寬20公分、深10公分，事故後往西交通中斷，嚴重回堵，只有單線通車。晚間近6時，基隆工務段回報，現場已掉落物及路面坑洞皆已處理完成，開放通車。
台62線萬瑞快速道路往西7.6公里處，今天下午有一輛拖板車，載運的巨大鋼卷因綑綁鐵鍊斷掉，鋼卷過重滾落到路面，砸到後方車輛，其他經過駕駛看到直呼驚險，把路面撞壞多處，護欄也被砸爛，處理員警也說，幸好沒有飛落，否則後果不堪設想。
交通隊調查，這起事故發生在今天下午2時29分，湯姓（46歲）駕駛開拖板車載運有巨型鋼卷，要載去實踐路一家物流工廠。但是突然車上的鋼卷脫落，鋼卷過重滾落到路面，滑行數十公尺，險砸到後方車輛，經過的駕駛看到直呼驚險，把路面撞壞多處，護欄也被砸爛。
一名當時在台62線的駕駛說，事故發生後回堵很嚴重，看到鋼卷滾落都覺不得思議，直呼誇張，如果被壓到一定必扁無疑。
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