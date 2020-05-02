怎有軍用直升機不停取水？ 軍方：協助林地滅火

天氣乾燥接，高雄山區接連出現林地火警，美濃竹門昨天下午通報失火，火勢從昨天延燒至今天。今天一早，陸軍航空特戰指揮部支援空中灑水滅火任務，1架軍用直升機不斷往返美濃湖與竹門火場，共從美濃湖取水12萬公升，直至下午成功撲滅火勢，救火任務吸引民眾圍觀。

陸軍航空特戰指揮部表示，高雄美濃通報森林火災，在國軍聯合作戰指揮中心規畫下，今天上午8點整備，11點從台南歸仁基地派遣CH-47直升機1架飛往高雄美濃，第1次空偵後，陸續前往美濃湖汲水投放失火林區，總計投放24次、放水量12萬公升。

以往山區火警皆由空勤總隊直升機協助滅火，軍方直升機難得現身，今天是假日，吸引不少地方民眾在美濃湖觀看討論，有人說「直升機跑美濃湖像在跑廚房一樣」。