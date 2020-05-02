怎有軍用直升機不停取水？ 軍方：協助林地滅火
天氣乾燥接，高雄山區接連出現林地火警，美濃竹門昨天下午通報失火，火勢從昨天延燒至今天。今天一早，陸軍航空特戰指揮部支援空中灑水滅火任務，1架軍用直升機不斷往返美濃湖與竹門火場，共從美濃湖取水12萬公升，直至下午成功撲滅火勢，救火任務吸引民眾圍觀。
陸軍航空特戰指揮部表示，高雄美濃通報森林火災，在國軍聯合作戰指揮中心規畫下，今天上午8點整備，11點從台南歸仁基地派遣CH-47直升機1架飛往高雄美濃，第1次空偵後，陸續前往美濃湖汲水投放失火林區，總計投放24次、放水量12萬公升。
以往山區火警皆由空勤總隊直升機協助滅火，軍方直升機難得現身，今天是假日，吸引不少地方民眾在美濃湖觀看討論，有人說「直升機跑美濃湖像在跑廚房一樣」。
高市消防局六大隊表示，昨天下午同時通報六龜與美濃兩地林地火警，陸軍航特部支援空中灑水，美濃林地山火在今天下午順利撲滅，六龜火場也已經獲得控制。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言