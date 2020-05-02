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影／清境虎頭蜂攻擊釀8傷 專家冒險火攻摘除蜂窩

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
清境攻擊遊客的虎頭蜂，下午由捕蜂專家摘除蜂窩，避免再有人遭攻擊。圖／南投縣政府提供
清境攻擊遊客的虎頭蜂，下午由捕蜂專家摘除蜂窩，避免再有人遭攻擊。圖／南投縣政府提供

南投清境今天傳出8名遊客遭虎頭蜂攻擊，因附近有露營區，南投縣農業處下午委託捕蜂專家到場會勘，認為虎頭蜂仍有攻擊民眾可能，專家決定立刻摘除，穿上全套捕蜂裝，爬上樹以火焰驅離虎頭蜂，再將蜂窩連樹枝一起鋸下，因外逃的虎頭蜂仍可能尋覓蜂窩，因此步道暫時封閉，確保安全。

黃姓捕蜂專家說，這次攻擊遊客的虎頭蜂，研判是黃腳虎頭蜂，俗稱黃腳仔、花腳仔、黃蚹虎頭蜂，個性兇惡與會主動攻擊，過去民眾在田園工作或走在鄉間小道上時，會遭單隻黃腳虎頭蜂攻擊。這次8名遊客遭虎頭蜂攻擊受到驚嚇，幸好沒有大礙。

他說，黃腳虎頭蜂警戒範圍超過100公尺，且對聲音相當敏感，尤其是割草機或空拍機產生的噪音振動，都可能會招來虎頭蜂攻擊，有可能附近有人操作空拍機，讓虎頭蜂受刺激攻擊正好在附近散步的遊客。

南投縣林務保育科長張景富說，為了確保安全，立刻請廠商到場會勘，認為虎頭蜂仍有可能攻擊遊客，為專家決定立刻摘除蜂窩，穿上蒙面的捕蜂裝，冒險爬到樹幹以火焰驅離蜂群後，再將蜂窩連同樹枝鋸下，迅速完成任務，這個虎頭蜂窩大而完整，要全部摘除很考驗技術，幸好專家順利化解危機，摘下的蜂窩農業處將冷凍，確認蜂、蛹都死亡，再將蜂窩銷毀。

專家也提醒，不幸遭遇虎頭蜂攻擊，應以衣物或帽子護住頭部量壓低身體、順風向快速離開，避免身上異味或殘留費洛蒙招來追擊，若防護不及，在無安全虞下，可迅速鑽入草叢或密箭竹叢中躲避，等待蜂群離開。在離蜂巢較近範圍內，如果邊跑邊揮動衣物是危險動作，會讓虎頭蜂辨識目標，招來蜂群追擊。

清境攻擊遊客的虎頭蜂，下午由捕蜂專家摘除，確保安全。圖／南投縣政府提供
清境攻擊遊客的虎頭蜂，下午由捕蜂專家摘除，確保安全。圖／南投縣政府提供
清境攻擊遊客的虎頭蜂，下午由捕蜂專家摘除，確保安全。圖／南投縣政府提供
清境攻擊遊客的虎頭蜂，下午由捕蜂專家摘除，確保安全。圖／南投縣政府提供

空拍機 露營區 清境

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