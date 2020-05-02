高雄大發工業區再傳火警 資源回收場起火冒濃煙

高雄大發工業區今天上午才發生環保大廠可寧衛蘇伊士公司廠房火警，竄升濃煙，遭環保局開罰，傍晚工業區旁的一處資源回收場，又發生火警，燃燒回收廢棄物，濃煙再竄，引起路人吃驚。高雄市消防隊動員搶滅火勢，半小時控制火勢，起火原因正待調查。

高雄市消防局今天傍晚5點24分據報大發工業區再發生火警，起火地點是大寮區華中南路的一處資源回收場，火舌在空地燃燒回收廢棄物，燃燒面積約100平方公尺，動員大寮、鳳祥、中庄、高桂分隊、林園等5支分隊人車搶救。

這場資源回收場火警，由於燃燒大量廢棄物，以致濃煙竄升，讓路過華中南路的民眾吃驚，直呼「嚇死人了」、「上燒燒完，下午又燒」。