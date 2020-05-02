聽新聞
test
0:00 / 0:00
高雄大發工業區再傳火警 資源回收場起火冒濃煙
高雄大發工業區今天上午才發生環保大廠可寧衛蘇伊士公司廠房火警，竄升濃煙，遭環保局開罰，傍晚工業區旁的一處資源回收場，又發生火警，燃燒回收廢棄物，濃煙再竄，引起路人吃驚。高雄市消防隊動員搶滅火勢，半小時控制火勢，起火原因正待調查。
高雄市消防局今天傍晚5點24分據報大發工業區再發生火警，起火地點是大寮區華中南路的一處資源回收場，火舌在空地燃燒回收廢棄物，燃燒面積約100平方公尺，動員大寮、鳳祥、中庄、高桂分隊、林園等5支分隊人車搶救。
這場資源回收場火警，由於燃燒大量廢棄物，以致濃煙竄升，讓路過華中南路的民眾吃驚，直呼「嚇死人了」、「上燒燒完，下午又燒」。
警、消初步了解，資源回收場是由黃姓男子承租倉庫堆置為廢棄物，平時雇用外籍移工整理廢料，傍晚卻不明原因起火，燃燒的廢棄物有不少塑膠廢料，造成空汙，已通報環保局蒐證處理。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言