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天降巨輪！台62線拖板車鐵鍊斷掉 鋼卷撞爛護欄毀道路

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
台62線萬瑞快速道路往西7.6公里處，今天下午有一輛拖板車，載運的巨大鋼卷因綑綁鐵鍊斷掉，鋼卷過重滾落到路面，滑行數十公尺，險砸到後方車輛。圖／取自基隆人大小事
台62線萬瑞快速道路往西7.6公里處，今天下午有一輛拖板車，載運的巨大鋼卷因綑綁鐵鍊斷掉，鋼卷過重滾落到路面，滑行數十公尺，險砸到後方車輛。圖／取自基隆人大小事

台62線萬瑞快速道路往西7.6公里處，今天下午有一輛拖板車，載運的巨大鋼卷因綑綁鐵鍊斷掉，鋼卷過重滾落到路面，滑行數十公尺，險砸到後方車輛，駕駛看到直呼驚險，把路面撞壞多處，護欄也被砸爛，處理員警也說，幸好沒有飛落，否則後果不堪設想。

基隆市交通隊調查，這起事故發生在今天下午2時29分，湯姓（46歲）駕駛開拖板車載運巨型鋼卷，要載去實踐路一家物流工廠。但是突然車上的鋼卷脫落，滾落到路面，滑行數十公尺，險砸到後方車輛，經過的駕駛看到直呼驚險，把路面撞壞多處，護欄也被砸爛。

警方表示，目前車流受阻，將吊離散落物盡快恢復通車。警方獲報到場處理採證，員警指出，幸好沒有砸到其他車輛，也沒有人受傷，研判脫落原因是綑綁鐵鍊斷掉，因鋼卷過重才滾落。駕駛並無酒駕，酒測值0。湯姓駕駛表示，駕駛到一半突然斷裂，他也不知為何會如此，可能鐵鍊斷掉。

因路面及護欄有毀損多處，護欄被撞爛。員警說，幸好有護欄擋住，否則如果直接飛落快速道路，後果難料。警方已帶回駕駛到七堵派出所製作筆錄，由於路面及護欄有多處毀損，公路總局已到場處理，將會求償損壞的賠償。

巨型鋼卷誇張掉落，是否涉及公共危險？交通隊副隊長吳誌權表示，載運貨物未穩妥，造成散落物，警方將依道交條例30條處3000到9000元。警方表示，目前回堵嚴重，台62暖暖往大武崙(西向)請改道，事故正在排除中。

有民眾把照片貼在臉書社群「基隆人大小事」，網友直呼太扯，「還好沒有壓到人，但路整個毀了」、「被壓到的車絕對扁掉沒得跑，馬路有的地方被撞到直接凹掉」。

台62線萬瑞快速道路往西7.6公里處，今天下午有一輛拖板車，載運的巨大鋼卷因綑綁鐵鍊斷掉，鋼卷過重滾落到路面，滑行數十公尺，險砸到後方車輛。圖／取自基隆人大小事
台62線萬瑞快速道路往西7.6公里處，今天下午有一輛拖板車，載運的巨大鋼卷因綑綁鐵鍊斷掉，鋼卷過重滾落到路面，滑行數十公尺，險砸到後方車輛。圖／取自基隆人大小事
台62線萬瑞快速道路往西7.6公里處，今天下午有一輛拖板車，載運的巨大鋼卷因綑綁鐵鍊斷掉，鋼卷過重滾落到路面，滑行數十公尺，險砸到後方車輛。圖／讀者提供
台62線萬瑞快速道路往西7.6公里處，今天下午有一輛拖板車，載運的巨大鋼卷因綑綁鐵鍊斷掉，鋼卷過重滾落到路面，滑行數十公尺，險砸到後方車輛。圖／讀者提供
台62線萬瑞快速道路往西7.6公里處，今天下午有一輛拖板車，載運的巨大鋼卷因綑綁鐵鍊斷掉，鋼卷過重滾落到路面，滑行數十公尺，險砸到後方車輛。圖／取自基隆人大小事
台62線萬瑞快速道路往西7.6公里處，今天下午有一輛拖板車，載運的巨大鋼卷因綑綁鐵鍊斷掉，鋼卷過重滾落到路面，滑行數十公尺，險砸到後方車輛。圖／取自基隆人大小事

事故 基隆

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