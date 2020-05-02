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影／「Jerry」謊稱兒子開刀急需錢 單身女41萬險飛了
有詐騙集團使用通訊軟體LINE認識單身的周姓女子，聊天一段時間博取周女信任，謊稱兒子要動手術，拜託周女匯款1萬2500歐元（折合新台幣41萬），不過銀行行員察覺有異報警，警方解釋這是常見詐騙手法，周女終於相信，保住存款。
松山分局東社派出所上月23日接獲銀行報案稱，有女子疑遭詐騙要匯款，請警方到場協助，警員陳義夫趕抵，查出45歲周姓女子在通訊軟體LINE認識自稱在國外工作的外籍男子Jerry，他向周女稱兒子在奧地利生病要動手術，急需1萬2500歐元（折合新台幣41萬）。
由於周女與Jerry聊天已有一段時間，感情漸深，便不疑有他到銀行匯款，不過被行員察覺有異報警。
陳員現場向周女解釋詐騙手法，也提供警方製作的反詐騙影片給她過目，周女恍然大悟後，才發現對方提供的小孩照片「根本是合成」。警方說，民眾遇到詐騙，第一時間應打165反詐騙專線求證。
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