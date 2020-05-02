女騎士萬元現金掉落馬路 桃園警助拾回

桃園市警局桃園分局今天表示，一名阮姓新住民昨天騎車行經桃園區介壽路，因未緊閉皮包拉鏈，導致一疊千元鈔票掉出飛散，幸賴後方員警停車撿起交還，阮女再三道謝。

桃園分局大樹派出所警員蘇建瑜表示，昨天下午4時許，因為執行勤務，正好騎車行經桃園區介壽路，看見前方機車騎士有物品掉落飛散，仔細一看竟是一張張的千元大鈔，立即停下警用機車阻擋車流，並將新台幣一萬元的鈔票撿起。

蘇建瑜說，在撿拾鈔票清點完沒多久，就發現焦急的阮女，騎乘機車返回尋找，經過詢問，阮女告訴警方自己遺失現金一萬元，由於數目相符合，因此在登錄基本資料後就將鈔票交還，讓阮女開心的再三感謝。

蘇建瑜指出，阮女說自己完全沒發現自己掉錢，直到約10分鐘後抵達目的地時，才看到皮包拉鏈未緊閉，而放置其中的現金1萬元已經不見了，擔心錢可能被別人撿走，著急的她立即騎乘機車沿著原路回頭尋找，幸好有警方伸出援手，辛苦工作賺來的錢才沒損失。