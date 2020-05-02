快訊

有影片有真相！神隱多日後 金正恩剪綵畫面曝光

醫護人員均戴口罩為何爆院內感染？張上淳公開原因

女騎士萬元現金掉落馬路 桃園警助拾回

中央社 / 桃園2日電

桃園市警局桃園分局今天表示，一名阮姓新住民昨天騎車行經桃園區介壽路，因未緊閉皮包拉鏈，導致一疊千元鈔票掉出飛散，幸賴後方員警停車撿起交還，阮女再三道謝。

桃園分局大樹派出所警員蘇建瑜表示，昨天下午4時許，因為執行勤務，正好騎車行經桃園區介壽路，看見前方機車騎士有物品掉落飛散，仔細一看竟是一張張的千元大鈔，立即停下警用機車阻擋車流，並將新台幣一萬元的鈔票撿起。

蘇建瑜說，在撿拾鈔票清點完沒多久，就發現焦急的阮女，騎乘機車返回尋找，經過詢問，阮女告訴警方自己遺失現金一萬元，由於數目相符合，因此在登錄基本資料後就將鈔票交還，讓阮女開心的再三感謝。

蘇建瑜指出，阮女說自己完全沒發現自己掉錢，直到約10分鐘後抵達目的地時，才看到皮包拉鏈未緊閉，而放置其中的現金1萬元已經不見了，擔心錢可能被別人撿走，著急的她立即騎乘機車沿著原路回頭尋找，幸好有警方伸出援手，辛苦工作賺來的錢才沒損失。

機車騎士

延伸閱讀

桃園親子館續封館 教玩具5月重新開放外借

台幹搞兩岸地下匯兌23億 桃園夫妻遭判7年多

悶壞了！桃園虎頭山風景區湧烤肉、踏青人潮

桃園八德警昨深夜抓改裝車　攔查30車近半噪音超標開罰

相關新聞

疑空拍機驚擾蜂巢 清境8名遊客遭虎頭蜂螫傷

南投縣清境風景區今天傳出遊客遭虎頭蜂攻擊，8名台中遊客在清境民宿旁步道散步，突然遭虎頭蜂攻擊，遊客驚慌逃散，消防局獲報後...

連假第2天...國道連環追撞車禍釀7傷！網驚：好可怕

勞動節連假第二天，國道10號高雄旗山端往屏東里港匝道出口發生連環車禍。今天上午9點左右，里港匝道出口處有不少車輛停等匝道...

影／「Jerry」謊稱兒子開刀急需錢 單身女41萬險飛了

有詐騙集團使用通訊軟體LINE認識單身的周姓女子，聊天一段時間博取周女信任，謊稱兒子要動手術，拜託周女匯款1萬2500歐...

台南崇孝塔旁驚傳自焚 男子當場不治

台南市南區崇孝塔旁吊橋前，下午1時傳出有名男子騎機車抵達，突然持塑膠瓶往身上澆淋汽油後點火，不一會兒全身著火，並傳出陣陣...

影／「我老婆要生了」新手爸心急闖紅燈 警幫開道送醫

新北市新店警分局安康派出所副所長曾國瑜、員警張旂睿4月底晚上11時許執行巡邏勤務時，行經新店區安康路二段與安德街口時，發...

高雄可寧衛廠房失火 疑爐渣餘溫引燃玻璃纖維浪板

高雄大發工業區可寧衛蘇伊士環境資源公司今天上午發生火警，引起濃煙竄升，據廠方初步向消防表示，懷疑是廠內堆置的爐渣底渣有餘...

新北少年培力園向醫護致敬 公益餐車巡迴送愛心雞蛋糕

為了向所有第一線守護國人健康生命安全的醫護人員加油打氣，新北市社會局邀請新北市少年培力園合作，以公益餐車的方式陸續在各醫...

西濱中苗交界高架路段轎車與油罐車碰撞事故 4人送醫

西濱快速公路苗栗苑裡、台中大甲交路段上午9點左右發生疑似轎車與油罐車碰撞事故，轎車內有4人受傷，苗栗縣通霄、苑裡2地消防...

可寧衛蘇伊士焚化廠失火冒煙 高雄環保局將依法裁罰

位在高雄大發工業區，專門處理南部特殊有害事廢棄物的可寧衛蘇伊士環境資源公司焚化廠今早8點18分傳出火警，現場鐵皮廠房內部...

又爆獵槍誤傷人 近4年已8死5傷 原民爭開放制式獵槍

今天凌晨又發生原住民狩獵誤擊事件，原住民傳統狩獵文化延續與管理討論再現。原住民爭取開放較安全的制式獵槍多年，但至今仍跳票...

影／善化牛墟未列1968人多 員警帶狗防疫交安宣導吸睛

台南市善化區「牛墟市集」非1968人潮警示點，今天連假周末湧入人潮，善化警分局結合協勤民力在牛墟路口宣導民眾「交通安全」...

抓到了！新竹塗鴉怪客莊老二惹議 警專案小組凌晨逮獲

新竹市區近來出現一名塗鴉怪客，接連在多處公共設施塗鴉「莊老二」、「莊老二來過」，破壞市容觀瞻，也引起網友議論，警方今天凌...

熱門新聞

鑑定殺警案犯嫌遭網友出征 精神科醫師沈正哲千字聲明

已賣逾300萬片！無良業者哄抬口罩價格 一驗竟是劣質貨

嘉義殺鐵警判無罪 嘉義地院重裁交保50萬加8限制

鄭男殺警裁定交保檢方抗告 台南高分院發回嘉義地院

4砂石車、2轎車連環撞轎車被撞扁 屏東里港5男3女送醫

轉殺警案審判長心聲 同期法官：判決書已交代

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。