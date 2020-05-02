快訊

台鐵斗南間發生死傷事故！路人闖入遭撞 列車皆有延誤

中職／朱育賢10轟出爐 刷新中職最快紀錄

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南崇孝塔旁驚傳自焚 男子當場不治

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
警方據報到場鑑識，依機車車牌等資料，初步掌握死者為50歲陳姓男子，已通知家屬到場指認，進一步釐清死因。記者邵心杰／攝影
警方據報到場鑑識，依機車車牌等資料，初步掌握死者為50歲陳姓男子，已通知家屬到場指認，進一步釐清死因。記者邵心杰／攝影

台南市南區崇孝塔旁吊橋前，下午1時傳出有名男子騎機車抵達，突然持塑膠瓶往身上澆淋汽油後點火，不一會兒全身著火，並傳出陣陣哀嚎，現場目擊者見狀馬上通報119，馳抵現場出火滅火，男子卻已傷重不治。警方據報到場鑑識，依機車車牌等資料，初步掌握死者為50歲陳姓男子，已通知家屬到場指認，進一步釐清死因。

有目擊者指出，看到男子突然跑了出來，當著吊橋旁販售香燭等攤商面前，往自己身上澆汽油點火，自己還在哀嚎；看到男子身上著火，驚嚇之餘，馬上打119滅火。

警方根據機車車牌及車上物品，初步掌握死者身分，為50歲陳姓男子。據了解，陳有一陣子沒上班，究竟他何以尋短？警方已通知死者家屬指認，進一步釐清死因。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

台南市南區崇孝塔旁吊橋前，下午1時傳出有名男子突然持塑膠瓶往身上澆淋汽油後點火自焚，並傳出陣陣哀嚎，目擊者見狀馬上通報119滅火，男子當場不治。記者邵心杰／攝影
台南市南區崇孝塔旁吊橋前，下午1時傳出有名男子突然持塑膠瓶往身上澆淋汽油後點火自焚，並傳出陣陣哀嚎，目擊者見狀馬上通報119滅火，男子當場不治。記者邵心杰／攝影

吊橋

延伸閱讀

高雄可寧衛廠房失火 疑爐渣餘溫引燃玻璃纖維浪板

高雄六龜山區林地起火 延燒超過15小時

影／電器行一夜接連二度火警 囤積電器燒精光

雲林男子疑投農保不成 提汽油潑灑農會門口抗議

相關新聞

清境8人遭虎頭蜂螫其中2人留院 肇事蜂窩摘除

一群遊客今天在南投縣仁愛鄉清境山區遭虎頭蜂攻擊，共8人遭螫傷，其中6人治療完畢，另2人留院觀察，蜂窩已摘除；農業處提醒，...

布農族男子狩獵開槍誤擊舅舅頭部 警方查證無照獵槍

69歲南投縣信義鄉王姓布農族男子，與55歲外甥史姓男子，各拿一枝長獵槍，凌晨1點多開車到隔壁嘉義縣阿里山鄉打獵，史男誤擊...

又爆獵槍誤傷人 近4年已8死5傷 原民爭開放制式獵槍

今天凌晨又發生原住民狩獵誤擊事件，原住民傳統狩獵文化延續與管理討論再現。原住民爭取開放較安全的制式獵槍多年，但至今仍跳票...

高雄名醫宅火警 韓國瑜：深感悲痛

高雄名醫賴文德住家大火，女兒賴韋安及女婿一家五口命喪火窟。高雄市長韓國瑜今發臉書表示，對於這場意外，深感悲痛，也呼籲市民...

老翁獨登「抹茶山」摔傷頭 消防局提醒應留意這幾件事

宜蘭抹茶山魅力無法擋，聖母山莊成了相當火紅的登山步道，今天有名78歲老翁獨自登抹茶山，卻在半路頭暈不慎摔倒，造成頭部撕裂...

龍洞攀岩場傳意外 丈夫攀岩 妻子觀看時跌落礁岩受傷

一對夫妻今天到新北市貢寮區龍洞佛祖崖攀岩，妻子在觀看他人攀岩時，不慎從2、3公尺高的礁岩跌落到崖壁下方。消防人員架設繩索...

十多人到海邊玩 男子不會游泳未下水 疑失足落海死亡

桃園市羅姓男子今天與10多名友人到新北市瑞芳區蝙蝠洞附近海域遊玩，他因不會游泳未下水，友人上岸後沒看到他，不久其他遊客發...

男子51連假東北角爬山受困兩晚 跟著山羌足跡幸運脫困

住在桃園的陳姓夫婦5月1日連假首日，搭車到東北角南子吝步道健行，登頂後陳男先下山，疑在岔路口走錯路受困山區2晚。警、消今...

台東1名國中生海邊溺水搶救不治

台東1名15歲杜姓男國中生，今天中午與3名好友相約前往都蘭海邊戲水，未料，一道大浪襲擊，杜生被捲入海中，同行3人脫困上岸...

北市獨居男死亡多時傳異味 警調查死因

台北市萬華區青年路一處民宅，由於近日常傳出異常臭味，附近鄰居報案後，今天下午消防人員破門查看，發現成姓男子（65歲）已陳...

名醫一家5人死因曝光 女兒關鍵電話救睡夢中父母

高醫前院長賴文德位於高雄三民區的5層樓透天厝今上午大火，賴的女兒賴韋安一家5口不幸喪命，檢警今天完成相驗，確認5人都因「...

獨／區間測速出包惹怒全台車友 小心還有未爆彈

全台各重要路段近來爭相建置區間測速系統，日前卻爆發上路2個月的台61線彰化「洋厝到伸港」路段系統出包，警方已開出的362...

熱門新聞

高醫前院長賴文德住家起火2大3小不治 疑似2樓電器短路釀災

名醫女兒一家5死 最後電話打給雙親：煙太大下不去

台南七股休旅車衝入海堤 消防隊員架梯搶救5人

女兒5口遺體移高醫往生室 前院長崩潰未接觸韓國瑜

名醫賴文德住家火災 女兒女婿肉身護3幼子

高雄長庚醫師賴韋安命喪火窟 親友同事痛哭難捨

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。