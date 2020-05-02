台南崇孝塔旁驚傳自焚 男子當場不治

台南市南區崇孝塔旁吊橋前，下午1時傳出有名男子騎機車抵達，突然持塑膠瓶往身上澆淋汽油後點火，不一會兒全身著火，並傳出陣陣哀嚎，現場目擊者見狀馬上通報119，馳抵現場出火滅火，男子卻已傷重不治。警方據報到場鑑識，依機車車牌等資料，初步掌握死者為50歲陳姓男子，已通知家屬到場指認，進一步釐清死因。

有目擊者指出，看到男子突然跑了出來，當著吊橋旁販售香燭等攤商面前，往自己身上澆汽油點火，自己還在哀嚎；看到男子身上著火，驚嚇之餘，馬上打119滅火。

警方根據機車車牌及車上物品，初步掌握死者身分，為50歲陳姓男子。據了解，陳有一陣子沒上班，究竟他何以尋短？警方已通知死者家屬指認，進一步釐清死因。