疑空拍機驚擾蜂巢 清境8名遊客遭虎頭蜂螫傷

南投縣清境風景區今天傳出遊客遭虎頭蜂攻擊，8名台中遊客在清境民宿旁步道散步，突然遭虎頭蜂攻擊，遊客驚慌逃散，消防局獲報後派人救援，其中3人並無大礙，5人轉送台中榮總埔里分院，大都是手、腳螫傷，幸好意識都清醒，事發時有民眾聽到疑似空拍機聲音，懷疑是空拍機驚擾蜂群，南投縣農業處派人將蜂窩摘除。

南投縣消防局上午接獲報案，清境加油站附近的小太陽景觀民宿步道，有多名遊客遭虎頭蜂攻擊，立刻派仁愛、中心碑、魚池消防分隊救護車趕往救援，現場共有老少8人遭蟄傷，其中3人傷口不多在清境醫療站處理後無大礙，5人轉送台中榮總埔里分院治療，大都是臉部手腳遭螫叮，幸好意識清楚，為確保安全暫時留院觀察。

據了解，被螫傷的遊客是台中兩個家庭，五一連假到清境旅遊，今天起床後就在民宿旁步道散步，沒想到突然一群虎頭蜂飛過來叮咬，大家急忙逃竄閃避，民宿老闆娘發現後趕緊打119報案。