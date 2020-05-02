影／「我老婆要生了」新手爸心急闖紅燈 警幫開道送醫

新北市新店警分局安康派出所副所長曾國瑜、員警張旂睿4月底晚上11時許執行巡邏勤務時，行經新店區安康路二段與安德街口時，發現一輛雙載機車沿路闖紅燈，追上前攔下，車主王姓男子急喊著說，「我老婆要生了。」曾國瑜聞言改口說，「我幫你開道。」不到兩分鐘護送至醫院，讓王男感謝不已。

「這是第一胎。」安康所副所長曾國瑜表示，當晚見一輛雙載機車車速飛快還闖紅燈，立即尾隨至安康路二段172巷前將機車攔下，騎機車的43歲王姓男子向警方表示，老婆待產期將近，剛剛在家因肚子陣痛快要臨盆，要送老婆到醫院。

警方聽聞後立即表示可協助開道就近至鄰近的耕莘醫院安康院區，不到2火速護送抵達醫院，但醫院護理人員告知夜間婦產科急診必需至耕莘醫院新店院區才有辦法處理。