快訊

下周一起入境檢疫處須通報 幼童與慢性病患同住罰15萬

直播／「嘉玲」七連霸失敗！我新增確診3例 皆境外移入

連假第2天...國道連環追撞車禍釀7傷！網驚：好可怕

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
國道10號高雄旗山端往屏東里港匝道出口今天上午發生連環車禍，造成7人輕傷送醫。記者賴郁薇／翻攝
國道10號高雄旗山端往屏東里港匝道出口今天上午發生連環車禍，造成7人輕傷送醫。記者賴郁薇／翻攝

勞動節連假第二天，國道10號高雄旗山端往屏東里港匝道出口發生連環車禍。今天上午9點左右，里港匝道出口處有不少車輛停等匝道紅燈，但1輛聯結車疑未注意車前狀況，猛然撞上前方聯結車，觸動骨牌效應，又波及到另外3輛轎車、2輛聯結車，造成7人輕傷送醫救治。具體肇事原因有待警方進一步調查釐清。

國道警察第五大隊初步了解，36歲徐姓男司機沿國道10號東向行駛，疑未注意匝道出口有多車在停等紅燈，剎車不及就直接撞上前方聯結車，撞擊力道大，又連環推進，大型聯結車撞成一團，小型轎車更慘被夾擊。肇事聯結車頭嚴重撞毀、凹陷，受波及的轎車車身扁塌，車體零件散落肇事現場，目睹民眾直呼「天啊！好嚴重」。

連環追撞車禍事故造成7名駕駛分別受擦挫傷、骨折等傷勢，其中2人要住院，但幸好傷者意識清楚，均無生命危險。

警方對各車駕駛施行酒測，排除酒駕情事，初步研判是徐男駕駛聯結車卻未注意車前狀況才會釀禍。由於全案可能涉及賠償、刑事過失傷害等責任，警方將進一步調查釐清肇因。

然而，國道路段在連假期間發生嚴重事故，警方表示，幸好該路段車流量不多，並未造成車流回堵，目前已排除事故障礙。

國道10號高雄旗山端往屏東里港匝道出口今天上午發生連環車禍，造成7人輕傷送醫。記者賴郁薇／翻攝
國道10號高雄旗山端往屏東里港匝道出口今天上午發生連環車禍，造成7人輕傷送醫。記者賴郁薇／翻攝
國道10號高雄旗山端往屏東里港匝道出口今天上午發生連環車禍，造成7人輕傷送醫。記者賴郁薇／翻攝
國道10號高雄旗山端往屏東里港匝道出口今天上午發生連環車禍，造成7人輕傷送醫。記者賴郁薇／翻攝

國道 事故 連假

延伸閱讀

賭場藏西門町民宅地下室 連假聚賭遭警破獲

影／連假第二天合歡山又成菜市場 警方一早疏導車流

大溪老街人潮僅連假首日一半 店家：人潮滿滿只是假象

屏東里港4砂石車、2轎車連環撞　轎車被撞扁、5男3女送醫

相關新聞

連假第2天...國道連環追撞車禍釀7傷！網驚：好可怕

勞動節連假第二天，國道10號高雄旗山端往屏東里港匝道出口發生連環車禍。今天上午9點左右，里港匝道出口處有不少車輛停等匝道...

高雄可寧衛廠房失火 疑爐渣餘溫引燃玻璃纖維浪板

高雄大發工業區可寧衛蘇伊士環境資源公司今天上午發生火警，引起濃煙竄升，據廠方初步向消防表示，懷疑是廠內堆置的爐渣底渣有餘...

又爆獵槍誤傷人 近4年已8死5傷 原民爭開放制式獵槍

今天凌晨又發生原住民狩獵誤擊事件，原住民傳統狩獵文化延續與管理討論再現。原住民爭取開放較安全的制式獵槍多年，但至今仍跳票...

疑空拍機驚擾蜂巢 清境8名遊客遭虎頭蜂螫傷

南投縣清境風景區今天傳出遊客遭虎頭蜂攻擊，8名台中遊客在清境民宿旁步道散步，突然遭虎頭蜂攻擊，遊客驚慌逃散，消防局獲報後...

影／「我老婆要生了」新手爸心急闖紅燈 警幫開道送醫

新北市新店警分局安康派出所副所長曾國瑜、員警張旂睿4月底晚上11時許執行巡邏勤務時，行經新店區安康路二段與安德街口時，發...

新北少年培力園向醫護致敬 公益餐車巡迴送愛心雞蛋糕

為了向所有第一線守護國人健康生命安全的醫護人員加油打氣，新北市社會局邀請新北市少年培力園合作，以公益餐車的方式陸續在各醫...

西濱中苗交界高架路段轎車與油罐車碰撞事故 4人送醫

西濱快速公路苗栗苑裡、台中大甲交路段上午9點左右發生疑似轎車與油罐車碰撞事故，轎車內有4人受傷，苗栗縣通霄、苑裡2地消防...

可寧衛蘇伊士焚化廠失火冒煙 高雄環保局將依法裁罰

位在高雄大發工業區，專門處理南部特殊有害事廢棄物的可寧衛蘇伊士環境資源公司焚化廠今早8點18分傳出火警，現場鐵皮廠房內部...

影／善化牛墟未列1968人多 員警帶狗防疫交安宣導吸睛

台南市善化區「牛墟市集」非1968人潮警示點，今天連假周末湧入人潮，善化警分局結合協勤民力在牛墟路口宣導民眾「交通安全」...

抓到了！新竹塗鴉怪客莊老二惹議 警專案小組凌晨逮獲

新竹市區近來出現一名塗鴉怪客，接連在多處公共設施塗鴉「莊老二」、「莊老二來過」，破壞市容觀瞻，也引起網友議論，警方今天凌...

號稱台版「浩南」級車手 入住五星國際酒店躲警仍被逮

號稱台版「浩南」級詐騙車手的陳姓男子與同夥邱姓男子二人，提款犯案前都入住五星級酒店來躲避警方查緝，因退房時將使用過提款卡...

布農族男子狩獵開槍誤擊舅舅頭部 警方查證無照獵槍

69歲南投縣信義鄉王姓布農族男子，與55歲外甥史姓男子，各拿一枝長獵槍，凌晨1點多開車到隔壁嘉義縣阿里山鄉打獵，史男誤擊...

熱門新聞

鑑定殺警案犯嫌遭網友出征 精神科醫師沈正哲千字聲明

婦平鎮工地上工第二天遭活埋 丈夫：勞健保都還沒辦妥

已賣逾300萬片！無良業者哄抬口罩價格 一驗竟是劣質貨

嘉義殺鐵警判無罪 嘉義地院重裁交保50萬加8限制

花蓮破獲吸血地下錢莊 受害人估逾30人

鄭男殺警裁定交保檢方抗告 台南高分院發回嘉義地院

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。