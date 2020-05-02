連假第2天...國道連環追撞車禍釀7傷！網驚：好可怕
勞動節連假第二天，國道10號高雄旗山端往屏東里港匝道出口發生連環車禍。今天上午9點左右，里港匝道出口處有不少車輛停等匝道紅燈，但1輛聯結車疑未注意車前狀況，猛然撞上前方聯結車，觸動骨牌效應，又波及到另外3輛轎車、2輛聯結車，造成7人輕傷送醫救治。具體肇事原因有待警方進一步調查釐清。
國道警察第五大隊初步了解，36歲徐姓男司機沿國道10號東向行駛，疑未注意匝道出口有多車在停等紅燈，剎車不及就直接撞上前方聯結車，撞擊力道大，又連環推進，大型聯結車撞成一團，小型轎車更慘被夾擊。肇事聯結車頭嚴重撞毀、凹陷，受波及的轎車車身扁塌，車體零件散落肇事現場，目睹民眾直呼「天啊！好嚴重」。
連環追撞車禍事故造成7名駕駛分別受擦挫傷、骨折等傷勢，其中2人要住院，但幸好傷者意識清楚，均無生命危險。
警方對各車駕駛施行酒測，排除酒駕情事，初步研判是徐男駕駛聯結車卻未注意車前狀況才會釀禍。由於全案可能涉及賠償、刑事過失傷害等責任，警方將進一步調查釐清肇因。
然而，國道路段在連假期間發生嚴重事故，警方表示，幸好該路段車流量不多，並未造成車流回堵，目前已排除事故障礙。
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