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高雄可寧衛廠房失火 疑爐渣餘溫引燃玻璃纖維浪板
高雄大發工業區可寧衛蘇伊士環境資源公司今天上午發生火警，引起濃煙竄升，據廠方初步向消防表示，懷疑是廠內堆置的爐渣底渣有餘溫，引燃玻璃纖維屋頂，也因是無經濟價值的爐渣，暫無嚴重損失。確實起火原因將待深入調查。
據了解，在高雄市大寮區華東路的可寧衛蘇伊士廠房當中，有一區倉庫是堆置焚化爐運來的爐渣，今天上午8點多，這處倉庫玻璃纖維浪板屋頂突然起火，廠內警報探測器有探測到火煙，立即發出警報，員工趕緊拉水線試著滅火，並向119求助。
高雄市消防局動員大寮等消防分隊趕到可寧衛倉庫，發現員工已拉水線滅火，可是，灌水後不斷發出火光，濃煙竄升，消防隊懷疑爐渣內含有鎂、鈉等禁水性金屬物質，立即請員工停止對爐渣灌水，才在20分鐘後滅熄屋頂火苗後，請廠方趕緊運來砂土掩覆爐渣才滅火。
廠方懷疑堆置的底渣仍有餘溫，才引燃玻璃纖維浪板的屋頂。消防人員了解，鈉、鎂等禁水性金屬物質如果量多，輕易灌水甚至會引起爆炸。
高雄市環保局認為，廠內儲存焚化爐底渣汙泥，未有效管理存放，底渣汙泥才蓄熱起火，產生大量濃煙，造成空氣汙染。環保局依空氣汙染防制法，對可寧衛蘇伊士公司裁罰10萬元罰鍰。
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