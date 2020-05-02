新北少年培力園向醫護致敬 公益餐車巡迴送愛心雞蛋糕

為了向所有第一線守護國人健康生命安全的醫護人員加油打氣，新北市社會局邀請新北市少年培力園合作，以公益餐車的方式陸續在各醫院巡迴，並發送免費熱食支持醫護人員，預計活動將持續到6月份，讓所有由社工帶領的青少年們，都希望能在疫情期間以行動支持白衣天使。

新北市社會局於3月初開始，與新北市少年培力園合作籌劃公益送餐活動，規劃以餐車巡迴方式，到各大醫院發送免費雞蛋糕支持醫護人員，陸續安排16間醫院進行發送，許多培力園內的青少年們，皆主動參與公益送餐活動的支援。

位在新北市泰山區的新北市少年培力園是由更生少年關懷協會所承辦，不僅是青少年能藉由活動互相瞭解、認識的聚會場所，更是許多弱勢、高風險家庭少年的避風港，平時便會舉辦許多活動讓青少年們學習尋找認同感。

參與這次送餐活動的其中一名少年阿子則透露，因為這次疫情的關係讓他失業，幸好來到培力園向社工訴苦時，剛好得知了這個送餐「向第一線醫護人員致敬」的活動，讓他覺得不僅能替醫護人員加油，還能賺取生活費，二話不說就決定主動加入。