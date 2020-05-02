遊客在清境山區散步 8人遭蜂螫傷送醫幸無礙

一群遊客今天在南投縣仁愛鄉清境一處山區散步時，突遭虎頭蜂攻擊，共8人遭螫傷，其中6人後送埔里榮民醫院治療，所幸都無生命危險，這個約籃球大小的蜂窩將由農業處處理。

南投縣政府消防局今天上午7時43分獲報，仁愛鄉仁和路有民眾遭生物螫咬，立即派遣仁愛、埔里、中心碑、魚池消防分隊趕往，發現傷者遭到疑似虎頭蜂螫傷，除立即將傷者送醫，仁愛分隊人員也在場警戒，並張貼告示提醒路過遊客，後續轉請縣府農業處派人處理。

發生蜂螫地點位於清境某民宿露營區附近，非屬國軍退除役官兵輔導委員會清境農場範圍內。一家民宿業者接受媒體訪問表示，這群遊客上午到附近走走，有人疑使用空拍機干擾到蜂群，蜂群飛出攻擊行經遊客，傷者跑回民宿，趕緊協助送醫。

傷者第一時間先到當地由台中榮民總醫院埔里分院承做的清境假日急診醫療站治療，埔里分院表示，共有8人遭螫傷，其中2人在清境醫療站處理後無大礙，已自行返家，其餘6人送到埔里分院治療，都無生命危險，上午持續留院觀察後續狀況。