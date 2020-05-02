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可寧衛蘇伊士焚化廠失火冒煙 高雄環保局將依法裁罰

聯合報 / 記者林保光王昭月／高雄即時報導
可寧衛蘇伊士環境資源公司焚化廠今早失火，濃煙衝天，被網友拍下PO上臉書社群。圖／翻攝自臉書「大寮五四三吶喊」粉絲專頁
可寧衛蘇伊士環境資源公司焚化廠今早失火，濃煙衝天，被網友拍下PO上臉書社群。圖／翻攝自臉書「大寮五四三吶喊」粉絲專頁

位在高雄大發工業區，專門處理南部特殊有害事廢棄物的可寧衛蘇伊士環境資源公司焚化廠今早8點18分傳出火警，現場鐵皮廠房內部的廢爐渣，延燒到玻璃纖維浪板材質的屋頂，大量濃煙衝天，火勢約半小時內撲滅，火因待查。高雄市環保局人員獲報派員前往監測空氣品質，將依「空汙法」裁量基準裁罰，金額在10萬到500萬。

這場火警的報殘火，至上午近10點才處理完畢，失火時冒出的大量濃夜，幾里外都看得見，被網友拍下PO在臉書社群。

高雄市環保局獲報，第一時間派員到現場監測空汙狀況，所幸沒有造成空氣汙染太大的危害。不過環保局表示，失火過程冒出很大的黑煙 ，仍會依當時的冒煙的畫面，依空汙法的裁量基準開罰，金額10萬到500萬不等 。

可寧衛蘇伊士環境資源公司，是由可寧衛集團在2018年與全球第二大環保廠法商蘇伊士集團以及榮民工程公司共同組成，專門負責「南部特殊有害事業廢棄物處理，每月焚化的處理量高達2800公噸。焚化核准處理的項目超過400種，包括一般廢棄物、一般事業廢棄物及有害 事業廢棄物。

初步起火原因，研判是未做好底渣降溫控管，大量底渣蓄勢達燃點引發火警，但正確火因仍需進一步調查。

設在大發工業區內的可寧衛蘇伊士環境資源公司焚化廠，今早8點多發生火警，殘火9點52分才處理完畢。記者林保光／翻攝
設在大發工業區內的可寧衛蘇伊士環境資源公司焚化廠，今早8點多發生火警，殘火9點52分才處理完畢。記者林保光／翻攝

廢棄物 高雄市

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