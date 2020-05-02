聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／善化牛墟未列1968人多 員警帶狗防疫交安宣導吸睛
台南市善化區「牛墟市集」非1968人潮警示點，今天連假周末湧入人潮，善化警分局結合協勤民力在牛墟路口宣導民眾「交通安全」觀念，警衛犬「霸王」也掛著宣導標語，沿途逛大街當起宣導大使，吸引民眾目光，達到宣傳效果。
員警手持交通宣導牌，執行行人路權、提升高齡者用路安全及防疫工作等宣導，希望藉由民間力量的參與，使宣導效果接地氣，深化民眾「交通安全」觀念，進而減少交通事故的發生。
副分局長陳敏雄表示，此次連假宣導，警衛犬「霸王」也參與，希藉由「霸王」的萌樣讓民眾加深印象，在苦悶防疫期間，以創意方式宣導作法，也讓路過民眾會心一笑。
有民眾說，狗狗很吸引人、很可愛，因為看到狗所以就多看一點，會多注意一點員警表示，由此可見汪星人魅力成功達到宣導效果。
「防疫無缺口、酒駕零容忍」，善化分局表示針對轄內易肇事路段已規畫取締酒後駕車勤務，經最近一次統計轄區發生酒後駕車肇事傷亡案件7件7人，已較去年減少4件4人。
陳敏雄表示，當前防疫工作與防制酒後駕車一樣重要，希望能藉由多元方式來宣導防疫與交通安全正確觀念，使其能更貼近與關懷民眾。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言