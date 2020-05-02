抓到了！新竹塗鴉怪客莊老二惹議 警專案小組凌晨逮獲

新竹市區近來出現一名塗鴉怪客，接連在多處公共設施塗鴉「莊老二」、「莊老二來過」，破壞市容觀瞻，也引起網友議論，警方今天凌晨循線逮捕莊姓男子，莊男稱因無聊、好玩才噴漆塗鴉「莊老一」，卻被看成莊老二，警方將依違反社維法裁罰，市府環保局也將依違反廢棄物清理法開罰。

新竹市區包括湳雅街舊社橋下、南寮直銷中心、清大客運旁公廁、光復路2段376巷、花園街地下道、東大路地下道、站前廣場等處的牆面、橋墩及施工圍籬等，3月中旬到4月初出現「莊老二」、「莊老二來過」等塗鴉，引起市民議論。

市府向市警局報案，警方成立專案小組調查，過濾大量監視畫面及交叉比對，鎖定20多歲的莊姓男子，今天凌晨在莊男家中將他逮捕。

莊男自稱目前無業，因看到市區有人塗鴉，一時無聊及好玩，3月中旬起利用凌晨人車稀少時，在市區圍牆等公共設施噴漆塗鴉「莊老一」。沒想到許多民眾看成「莊老二」，有人將相片PO上網好奇莊老二是誰？引起網友議論。