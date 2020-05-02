號稱台版「浩南」級車手 入住五星國際酒店躲警仍被逮

號稱台版「浩南」級詐騙車手的陳姓男子與同夥邱姓男子二人，提款犯案前都入住五星級酒店來躲避警方查緝，因退房時將使用過提款卡及存褶丟在酒店房間內，新北警方一路追緝到新竹市關東橋一家國際五星級大飯店，趁著集團成員外出提領贓款時，將二人一舉成擒。警方發現，陳男犯案累累，全台共有26個警察機關都在找他。訊後昨天依詐欺罪嫌將二人移送法辦，已為新竹地院裁定羈押。

板橋警方4月29日中午接獲板橋區一間高檔的商務旅館通報，房務人員清理房間時，發現5張提款卡及6本銀行存褶與毒器渣袋被丟棄在房間內，警方驚覺疑似詐騙集團出沒，板橋所長楊建良組成專案小組，按圖索驥，鎖定當時住宿的25歲陳姓男子及22歲邱姓男子二人，派員一路追蹤到新竹關東橋一家國際五星級大飯店內，這才發現他們都挑選高檔飯店當作犯罪據點，藉此躲避警方臨檢查緝。

警方為避免打草驚蛇，從當天晚上就守候在飯店門口長達8小時，直到30日凌晨3時許，員警跟監林男到附近超商，發現他正在提款，立即上前盤查，果然在他身上起獲被害人的提款卡等贓證物，當場上銬逮捕。

員警押著他返回這家星級飯店房間，房門一開，房內一名車手還在呼呼大睡，房內桌上擺放多達13張被害人的提款卡及存摺，更有一台筆電在運作，原來他們正在「洗車」（詐騙術語：確定卡片是否遭警示)，利用愛心捐款帳戶測試被害人戶頭是否遭到警示，萬萬沒料到員警竟然會登門抓人。

據了解，車手陳男在詐騙界自稱台版「浩南」，最近幾個月就「攻擊」（詐騙集團術語：上游要求去領款的意思）北台灣各縣市的提款機，他落網的消息傳出，高達26個警察機關都要找他問個清楚。

同夥22歲邱男被逮時還喊冤，「在房內睡覺，不知道發生何事。」警方在房間內起出13張提款卡，筆電及讀卡機，還有現金1萬8800元。警方分析遭詐騙的被害人高達16名，年齡從60歲博士學歷董事長到18歲高中生都有，多數都是因為網路購物，遭詐騙集團喬裝客服人員來電誆稱誤設分期付款、或是誤設經銷商等話術，要被害人到提款機前操作取消，不知不覺就把自己的錢轉到對方戶頭，等到發現被騙已來不及，短短一個多月，估計損失金額高達240萬元。